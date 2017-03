Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poliitikot: Yhteisyritystä ei tarvita, kun Kouvolan sote-palvelut saatiin muuten kohtalaiselle tasolle Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jari Larikan (kok.) mielestä Kouvola hyötyi yhteisyrityksen kilpailutuksesta, vaikka hankinta keskeytettäisiin. Hänen mukaansa valtiovalta ei olisi suostunut Kouvolan vaatimuksiin akuutti- ja takapäivystyksestä ilman kilpailutusta. — Ilman varasuunnitelmaa emme olisi saaneet yhtään mitään. Julkinen puoli lopettaa Kouvolassa leikkaamisen kaikissa eri vaihtoehdoissa. Meille on tärkeää saada akuuttipäivystykseen tarvittaessa paikalle takapäivystäjä, eikä mitään puhelinpäivystystä. Kouvolan vt. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Kouvolassa jatkossakin julkisia palveluja. Forsellin esityksen mukaan Kouvolan kaupunki keskeyttää yhteisyrityksen jatkotoimenpiteet, eli kaupunki ei perusta yhteisyritystä yksityisen sote-yrityksen kanssa. Larikka arvostaa valtion joustoa niin paljon, että on valmis olemaan kaupunginjohtajan esityksen takana, jos mitään ihmeellistä ei ennen kokousta tule esiin. Myös kaupunginhallituksen jäsenen Maija Lehtomäen (kesk.) mielestä Forsellin esitys on kannatettava. — Tilanne on muuttunut hirveästi siitä kun tähän ryhdyttiin. Kaikki lainsäädäntö on tullut vasta sen jälkeen, ja työnjakoneuvotteluissa on päästy huomattavan paljon eteenpäin. Nyt on tyydyttävällä tasolla se, minkälaiset palvelut Kouvolan päässä tulevat olemaan. Hän uskoo, että kaupunginhallitus hyväksyy esityksen. — Kun kilpailuttamisesta päätettiin, ensisijainen tavoite oli kuitenkin se, että palvelut hoidetaan julkinen pää edellä, jos vaan saadaan siihen hyvä ratkaisu. On silti hyvä, että tällainen työ tuli tehtyä. Näimme, mitä olisi ollut saatavilla. Mikään ei estä sitä, että asiaa katsotaan uudelleen, jos tilanne muuttuu. Kaupunginhallituksessa istuva Marjo Lakka (sd.) uskoo, että Kouvolan päätös luopua yhteisyrityksen valmisteluista hitsaisi Kymenlaaksoa yhteen maakuntana. Myös hän kannattaa Tuukka Forsellin esitystä. — Saamme ne asiat, mitä olemme tavoitelleet investointihankkeisiin ja päivystykseen liittyen. Sote-uudistuksen myötä on hyväksyttävä, että tietyt toiminnat, kuten leikkaukset, lähtevät. Lakka arvelee, että se, että sosiaali- ja terveysministeriöltä saatiin lupa akuuttipäivystyksen järjestämiseen, helpottui yhteisyrityssuunnitelmien ansiosta. — Voihan sillä olla pieni vaikutus ministeriöön päin, kun asiat kääntyivät näin. Lue koko uutinen:

