Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rollin´ Dynamite tuo psychobilly-kekkerit Sommeloon toukokuussa Kouvolassa toimii pieni, mutta innokas psychobilly-yhdistys Rollin´ Dynamite. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä kauhuun ja kaoottisuuteen kallellaan olevaa rockmusiikin alalajia entistä tunnetummaksi Kouvolan seudulla. — Kaaos tarkoittaa villiä menoa sekä lavalla että yleisössä. Kauhu puolestaan näkyy usein teemana sanoituksissa ja musiikkivideoilla, sanoo yksi yhdistyksen kantavista voimista, Jani Saarinen. Vuonna 2015 perustettu yhdistys puuhaa parhaillaan Kouvolan seudulle omaa psychobilly-tapahtumaa. Concrete hell -minifestivaali pidetään toukokuussa hotelli Sommelossa. Mukana on neljä bändiä: yksi Suomesta, yksi Ruotsista, yksi Hollannista ja yksi Saksasta. Saarinen, 37, on kiertänyt kuuntelemassa psychobillyä Suomessa ja ulkomailla. Hän vierailee vuosittain Euroopan suurimassa psychobilly-tapahtumassa Espanjassa. Tätä ennen Kouvolassa on Saarisen mukaan pidetty lähinnä kotibiletasoisia kekkereitä. Tampereella, Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa pidetyissä vastaavissa tapahtumissa on parhaimmillaan noin 350 osallistujaa. Saman verran toivotaan yleisöä myös Sommeloon. Concrete hell on tarkoitettu kaikille musiikista kiinnostuneille. — Ei tarvitse olla skenen sisältä osallistuakseen. Toivomme näkevämme Sommelossa uusia kasvoja, Saarinen sanoo. Psychobillyllä tarkoitetaan rockabillyn ja punkin sekoitusta, ja sillä on lukuisia alalajeja. Se sai alkunsa 1970-luvun lopussa Britanniasta. Kansainvälisesti tunnetuimpia nimiä ovat muun muassa The Meteors, Nekromantix, Demented Are Go ja Mad Sin. Genreen kuuluvat myös autot. Saarinen kertoo, että eri kaupunkien tapahtumiin liikutaan yleensä limusiinilla. — Kerran menimme jonnekin kaverin Ford Focuksella, eikä siinä todellakaan syntynyt oikeaa tunnelmaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/24/Rollin%C2%B4%20Dynamite%20tuo%20psychobilly-kekkerit%20Sommeloon%20toukokuussa/2017222056843/4