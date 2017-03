Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rumpukujan palo kyti talon ulkopuolella, ei sisällä — kiistellyn talon kohtalo odottaa edelleen hallinto-oikeuden ratkaisua Rumpukujan tulipalo ei syttynyt talossa sisällä, vaan nuotio oli sytytetty rakennuksen ulkopuolelle. Palo kyti talon nurkalla kiviseinää vasten, Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan. Hätäkeskus sai ilmoituksen tulipalosta aamulla kello 8.21, ja palokunta sammutti nuotion. Koska mitään vahinkoa ei ehtinyt tapahtua, poliisi ei tutki asiaa enempää ilman rikosilmoitusta. Vuosikymmeniä rakenteilla olleen ja kiistellyn talon omistaja Vesa Jyrkinen harkitsee, tekeekö hän rikosilmoituksen tämän aamun tapahtumista. Tampereelta tavoitettu Jyrkinen kertoo kuulleensa sivullisilta, että "siellä on kärynnyt". Jyrkinen on käynyt pitkää oikeustaistelua talostaan. Talo on saanut purkutuomion, josta Jyrkinen on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen vuonna 2015. Kouvolan kaupunki odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua. Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen kertoo, että kaupunki pyrkii saamaan oikeuden purkaa tai purattaa rakennuksen. Lautakunta teki esityksen, että uhkasakoista siirrytään teettämisuhkaan. Teettämisuhka tarkoittaa sitä, että kaupunki voisi lopulta purkaa rakennuksen veronmaksajien kustannuksella ja pyrkisi perimään kustannukset talon omistajalta. — Sitä ei tiedä, että saisiko kustannuksia koskaan takaisin kiinteistön omistajalta. Ryynäsen mukaan omistaja on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) asti lähes kaikista lautakunnan päätöksistä 20 vuoden ajan. Hän pitää todennäköisenä, että myös tulevasta Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan aikanaan KHO:hon. Ryynäsellä ei ole tietoa koska hallinto-oikeus ehtii käsitellä valituksen. Jyrkinen sanoo, että hän aikoo katsoa tilanteen loppuun asti. — Ei silloin luovuteta, kun on mielestään oikeassa. Hän väittää, että erimielisyydet johtuvat "kaupungin viranomaisten laittomuuksista", mutta hän ei ole valmis vielä yksilöimään tai paljastamaan, mitä laittomuudet hänestä ovat. Alun perin talolle myönnettiin rakennuslupa vuonna 1983, ja lupaa jatkettiin vuoden 1997 loppuun asti. Ensimmäinen vaatimus rakennuksen valmistumisesta tai purkamisesta erääntyi syksyllä 2000. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/24/Rumpukujan%20palo%20kyti%20talon%20ulkopuolella%2C%20ei%20sis%C3%A4ll%C3%A4%20%E2%80%94%20kiistellyn%20talon%20kohtalo%20odottaa%20edelleen%20hallinto-oikeuden%20ratkaisua/2017618/4