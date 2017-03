Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tuomas Hirvonen jatkaa Kouvoissa Tuomas Hirvonen jatkaa Kouvolan Kouvoissa seuraavan kahden kauden ajan. 20-vuotias takamies aloittaa näin ensi syksynä jo seitsemännen kautensa karhupaidassa. Hirvonen pelaa tällä hetkellä jo neljättä täyttä kauttaan Kouvojen edustusjoukkueessa. 181-senttinen taskuraketti on pelannut yhteensä 187 pääsarjaottelua, joissa hän on heittänyt keskimäärin 6,7 pistettä ja ottanut kaksi levypalloa per peli. Kuluva kausi on ollut Hirvoselle nousujohteinen. Peliaikaa hän on tilastoinut 25 minuuttia ottelua kohden. Korisliigan piste-ennätyksensä, 25 pistettä, Hirvonen heitti helmikuussa Mansikka-aholla Salon Vilpasta vastaan. Kouvolan Poikien kasvatti on tehnyt kuluvalla kaudella myös yhden ottelun syöttöennätyksensä (12). Tuomas Hirvonen on voittanut urallaan Suomen mestaruuden niin Kouvojen edustusjoukkueessa (2016) kuin A-poikienkin SM-sarjassa (2014). Hirvonen on valittu kertaalleen A-poikien SM-sarjan vuoden pelaajaksi (2014). Hän on pelannut yhteensä 86 nuorten maaottelua. — Jatko tuntui luontevalta vaihtoehdolta. Kehitykseni menee Kouvoissa oikeaan suuntaan ja organisaatio toimii. Seuraavan kahden vuoden tavoitteena on hankkia lisää massaa kehoon ja kehittää omia taitoja. Kentän ulkopuolella opettelen ammattilaisen elämää. Armeijakin pitää ehkä hoitaa alta pois, luettelee Hirvonen. Takamiehen jatkosopimus lämmittää myös Kouvojen ensi kauden valmentajan Jyri Lehtosen mieltä. — Hänellä on jo kaikki ainekset kansainvälisille kentille. Noin iso määrä pelejä Korisliigassa on hyvin poikkeuksellista nuorelle pelaajalle. Viimeinen askel tapahtuu kuitenkin henkisellä puolella ja olemme siinä häntä seurana tukemassa, Lehtonen hehkuttaa. Kouvojen ensi kauden joukkueen kotimainen runko alkaa olla kasassa. — Emme ylirekrytoi sillä haluamme tarjota kaikille sopimuspelaajille kunnon roolin. Loppukevään osalta rauhoitetaan tilanne ja annetaan nykyisen joukkueen taistella rauhassa pantteri-patsaasta, Lehtonen lupaa. Kouvoilla on Hirvosen lisäksi pelaajasopimukset ensi kaudelle Ville Kauniston, Arttu Saarijärven, Teemu Knihtisen ja James Sinclairin kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/24/Tuomas%20Hirvonen%20jatkaa%20Kouvoissa/2017222056819/4