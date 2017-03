Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ukulele haltuun: Tom Dooley hirteen Aikuisten ukulelemuskarissa edetään huimaa vauhtia. Tällä viikolla opeteltiin jo porukalla säestämään kappaletta Tom Dooley. Kappaleessa on kaksi sointua. Nakkisormiselle toimittajatädille se on liikaa varsinkin, kun samaan aikaan pitäisi muistaa, miten komppi menee. Kuka on sanonut, että ukulele on helppo soitin? Irma Jäppisen videoblogi jatkuu. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/24/Ukulele%20haltuun%3A%20Tom%20Dooley%20hirteen/2017222059338/4