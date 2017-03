Vartti Kymenlaakso muuttuu KS-Keskiviikoksi

Kaakon Viestintä alkaa julkaista toukokuun alusta uusia kaikkiin talouksiin jaettavia Keskiviikko-lehtiä. Lehti korvaa Kouvolan, Kotkan ja Haminan seudulla Vartti Kymenlaakso -lehden.



Kouvolan Sanomien tilaajat saavat Keskiviikon päätuotteen liitteenä. Lisäksi lehti jaetaan varhaisjakelualueella kaikkiin ei-tilaajatalouksiin. Lehden yhteenlaskettu levikki ja jakelumäärä on Kotkan, Kouvolan ja Haminan seudulla 96 750.



Keskiviikko on pääasiassa loppuviikon tapahtumatietoihin keskittyvä lehti, jossa kerrotaan kaikista paikallisista tapahtumista ennakkoon. Keskiviikkoon sijoitetaan lisäksi viikon tv-ohjelmatiedot, paikallisia uutisia sekä ruoka- ja hyvinvointiaiheista sisältöä.



- Tapahtumiin liittyvät uutiset ja paikalliset menovinkit kiinnostavat lukijoitamme. Ne ovat uuden Keskiviikko-liitteen keskeistä sisältöä. Liitteen ansiosta lukijat saavat nyt koko loppuviikon tapahtumatiedot kätevästi paketoituna, sanoo Kouvolan Sanomien päätoimittaja Petri Karjalainen.



Hänen mielestään Keskiviikko luo myös Kouvolasta positiivista mielikuvaa, sillä se näyttää konkreettisesti, miten paljon kaupungissa on paikallista tapahtumatarjontaa.



Vartti Kymenlaakson lisäksi vastaava muutos tapahtuu myös Etelä-Karjalassa ja Mikkelin seudulla, joissa yhtiön ilmaisjakelulehdet muuttuvat Keskiviikoiksi.



- Haluamme siirtää tuotteitamme varhaisjakeluun, ja samalla synnytämme uuden laadukkaan, suuren volyymin tuotteen. Keskiviikko palvelee alueen asukkaita loppuviikon aktiviteettien suunnittelussa. Samalla haluamme antaa paikallisille tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden kertoa kattavasti yleisötilaisuuksista, Kaakon Viestinnän toimitusjohtaja Jarmo Koskinen perustelee.



Keskiviikon päätoimittajina toimivat maakuntalehtien päätoimittajat Petri Karjalainen, Timo Laitakari, Eeva Sederholm ja Päivi Taussi.