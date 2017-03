Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vastaava lääkäri: Sote-yhteisyrityksen hautaaminen tietää huonoa Pohjois-Kymen sairaalalle Pohjois-Kymen sairaalan vastaava lääkäri Miia Melkoniemi pettyi siihen, että vt. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell esittää sote-yhteisyrityksen valmistelun lopettamista. Esitys on kaupunginhallituksen käsiteltävänä ensi maanantaina. — Pahaltahan se kuulostaa. Se tietää huonoa sairaalan tulevaisuudelle, mikäli esitys menee hallituksessa läpi ja valtuusto antaa sille sinetin. Kaupungin puolelta viesti sairaalalle on ollut Melkoniemen mukaan se, että yhteisyritystä on suunniteltu tosissaan. — Toivotaan, että näin on ja tätä on selvitetty vakavissaan vaihtoehtona. Ehkä tämä on selvitysten jälkeen näyttäytynyt kaupunginjohtajalle sellaisena, ettei se pärjää julkiselle vaihtoehdolle. Poksissa odotetaan nyt, mitä poliitikot asiasta päättävät. — Ei meillä paljon muuta tekemistä sen suhteen ole. Lue koko uutinen:

