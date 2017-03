Uutinen

Kouvolan Sanomat: Don Pasquale -oopperan harjoitukset ovat viikonloppuna kaikille avoimet Pohjois-Kymen musiikkiopiston kevään oopperaksi on valikoitunut Don Pasquale. Yleisö pääsee katsomaan oopperan avoimia harjoituksia viikonlopun aikana, vaikka itse ooppera ei ole valmis. — Ei haittaa, vaikkei vielä ole puvustusta, lavasteita tai valoja. Kaikki on vähän sinne päin tässä vaiheessa, mutta haluan yleisön näkevän miten hauskaa oopperan tekeminen voi olla. Toivon, että hauskuus ja ilo tarttuu myös yleisöön, oopperan taiteellinen tuottaja Taru Sippola kertoo. Avoimia harjoituksia säestetään vain pianolla. Mukana on myös kuoro. Harjoituksissa näkee kuitenkin rungoltaan valmiin oopperan. Sippolan uskoo, että avoimiin harjoituksiin saapuvat haluavat nähdä kuukauden päästä ensi-iltansa saavan oopperan myös valmiina versiona. — Uskon, että he haluavat nähdä sen, miten esitys on kehittynyt harjoituksista. Don Pasquale on ooppera, jonka uskon elävän hieman joka ilta. Ilmainen harjoitus myös purkaa yleisön ennakkoluuloja oopperasta. Sippolan mukaan avoimeen harjoitukseen ei tarvitse pynttäytyä millään tavalla, vaan paikalle voi tulla sellaisena kuin haluaa. — Tämä ei ole fiini tilaisuus. Lisäksi ohjaajamme haluaisi haastaa jokaisen ihmisen katsomaan tämän oopperan. Don Pasquale on lyhyt, komediallinen ja siinä on todella kauniita musiikillisia numeroita. Don Pasqualen avoimet harjoitukset jatkuvat Kouvola-talon Simelius-salissa sunnuntaina kello 16—17. Lue koko uutinen:

