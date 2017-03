Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keskuskirkon ja Kouvolan kaupungintalon valot sammuvat lauantaina illalla Earth Hour -tapahtumassa Maailmanlaajuinen Earth Hour on tapahtuma, jossa sammutetaan tunnin ajaksi valoja eri puolilla maailmaa. Earth Hour näkyy myös Kouvolassa, jossa sammutetaan ainakin kaupungintalon sekä tekniikka- ja ympäristötalon valot lauantaina illalla kello 20.20—21.30. Myös muut kaupungin rakennukset voivat osallistua tempaukseen, jos valojen sammuttaminen on toiminnan ja turvallisuuden kannalta mahdollista. Kouvolan seurakuntayhtymä osallistuu tapahtumaan sammuttamalla valot Keskuskirkon rististä sekä useista seurakuntien kiinteistöistä, joissa on aikaohjatut valot. Muita kohteita ovat Käpylän kirkko, Jaalan kirkko, Kouvolan seurakuntakeskus, Kuusankosken seurakuntakeskus, Koiviston talo, Kouvolan vanha hautausmaa ja siunauskappeli, Sarkolan ja Mielakan seurakuntakodit sekä Niinirannan toimintakeskus. Myös yrityksen ja yksityiset ovat osallistua tähän tapahtumaan. Kouvolan Vaakunassa vietetään lauantaina illalla Hämärän hyssyä -tapahtumaa, jolloin valaistusta vähennetään. Myös hotellivieraita kannustetaan osallistumaan tapahtumaan sammuttamalla valot. Lauantaina illalla Vaakunassa sammutetaan tunnin ajaksi myös hotellin valomainokset. Lue koko uutinen:

