Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korian Ponnen B-poikajoukkue hallitsi välieräturnausta Monnarilla ja jatkaa SM-finaaleihin Korian Ponsi ja sen B-pojat pitävät ylväästi poikajuniorien lippua ylhäällä kymenlaaksolaisessa lentopalloilussa.Viime keväänä C-ikäluokan SM-finaaleissa pronssiotteluun yltänyt ryhmä on varttunut vuodella, mennyt eteenpäin joukkueena ja pelaa toukokuussa B-poikien SM-finaaleissa.Paikka finaaleihin varmistui lauantaina välieräturnauksessa Korian monitoimitalossa, jossa Ponsi pätki kaikki vastustajansa suoraan erin 2—0. Salon Viestin kanssa kaikki oli helppoa (25—9, 25—15), kun taas kuopiolainen Puijo Wolley piti kouvolalaisia ahtaalla avauserän (26—24, 25—19). Päätösottelussa Raision Loimun kakkosjoukkue pääsi iskuetäisyydelle, mutta vain sille molemmissa erissä (25—22, 25—22).Valmentaja Juha Karjalainen on tehnyt Ponnen poikien kanssa jo vuosia määrätietoista työtä. Karjalaisen idea on yksinkertainen ja toimiva: saada ryhmä pelaajia pelaamaan joukkueena. Yksi osa tätä on liberopelaaminen, joka jää monella juniorijoukkueella toissijaiseksi.— Eetu Laitinen on meillä täysiverinen libero, joka pelaa niin kuin liberon tuleekin eli nostaa aloituksia, puolustaa ja passaa.Kun joukkueen peli-ilme on rauhallista ja suunnitelmallista, on Karjalaisen hyvä olla. Johtavaa pelaajaa valmentaja ryhmäänsä kaipaisi, hän voisi olla Lasse Taumala tai sitten passari Saku Lindroos.— Saku on aivan loistava, kun hän on pelipäällä. Hermoilun hetkinä häneltä karkaa peli joskus käsistä. Passarilla on silti avaimet aina käsissään, sillä liki jokainen pallo kulkee hänen kauttaan.Finaaliin Ponsi lähtee Karjalaisen mukaan menestymään ja hakemaan minimissään sijoja 5—8, kaikki sitä enemmän on bonusta. Ehdoton suosikki Suomen mestariksi on Pielaveden Sampo, joka on haalinut koko Savon kovan ikäluokan riveihinsä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/25/Korian%20Ponnen%20B-poikajoukkue%20hallitsi%20v%C3%A4lier%C3%A4turnausta%20Monnarilla%20ja%20jatkaa%20SM-finaaleihin%20/2017222063207/4