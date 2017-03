Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan seudun ammattiopisto alkaa kouluttaa mökkitalkkareita Kouvolan seudun ammattiopiston aikuisopistossa voi pian opiskella mökkitalkkariksi. Haku koulutukseen on käynnissä ja jatkuu 9. huhtikuuta asti. Koulutuksessa suoritetaan kotityöpalvelujen ammattitutkinto. Mökkitalkkarin töihin kuuluvat esimerkiksi lumityöt, ruohonleikkuu, räystäiden tyhjennys, polttopuiden teko ja pienet korjaustyöt. Jos hakija hallitsee jo tutkintoon vaadittavat taidot, hän voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman valmistavaa koulutusta. Koulutuksen yhteydessä tai siitä erillisenä voi myös suorittaa kotityöpalvelun sertifikaatin. Se on yksityiselle kotityöpalvelu- tai mökkitalkkariyrittäjälle myönnetty tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän laatukriteerit. Opiskelijat valitaan koulutukseen haastattelujen perusteella. Ryhmäkoko on vähintään kahdeksan osallistujaa. Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta löytyy täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/25/Kouvolan%20seudun%20ammattiopisto%20alkaa%20kouluttaa%20m%C3%B6kkitalkkareita/2017622/4