Kouvolan Sanomat: Lukijalta: Kouvolan pikkuiset ansaitsevat päiväkotibussin Lasten- ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Päivi Kossila (sd.) arvioi mielipidekirjoituksessaan, että päiväkotibussi on hyvä lisä Kouvolan varhaiskasvatukseen. Tässä kirjoitus kokonaisuudessaan: Kouvolaan hankittavasta päiväkotibussista on uutisoitu monella rintamalla. Mutta myös esitetty kriittisiä arvioita bussin käyttötarpeesta. Alun perin idea on lähtöisin Tanskasta 2000-luvulta, ja se levisi vuonna 2006 Ruotsiin. Tuolloin heräsi idea liikkuvasta päiväkodista, jossa yhdistyvät ajatukset ulkoilmapäiväkodista ja luontokasvatuksesta. Päiväkotibussiin liittyy myös vahva pedagoginen tausta tukea lapsen kehitystä virikkeellisessä ympäristössä, jonka luonto voi tarjota. Tavoite on, että lapselle kehittyy luonnosta ja ympäristöstä huolehtiva asenne ja että lapset omat motoriset taidot, koordinaatio ja tietoisuus hyvinvoinnista ja terveydestä kehittyvät. Lisäksi lapsen tuntemus omasta asuinalueestaan ja kotikunnastaan kasvaa. Päiväkotibussin käytössä on erilaista malleja, esimerkiksi Ruotsissa autossa on 22 lasta, kaksi pedagogia ja yksi autonkuljettaja. Ryhmät toimivat viikon periodeilla, jolloin hyödynnetään sekä liikkuvan että kiinteän päiväkodin etuja. Päiväkotibussi voi toimia myös tilausperiaatteella. Kunta hankkii auton palvelemaan päiväkoteja. Päiväkoti tilaa bussin lapsiryhmälle, jolloin vuoden aikana mahdollisimman moni lapsi pääsee päiväkotibussin palveluiden piiriin. Päiväkotibussi ei paikkaa puuttuvaa tilaa, vaan on hyvä lisä varhaiskasvatukseen. Meidän pikkuisemme ansaitsevat tämän. Lisäksi moneen otteeseen olemme Kouvolassa puhuneet palveluista pyörien päällä. Kouvolan varhaiskasvatus kulkee näin etulinjassa koko Suomessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/25/Lukijalta%3A%20Kouvolan%20pikkuiset%20ansaitsevat%20p%C3%A4iv%C3%A4kotibussin/2017624/4