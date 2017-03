Uutinen

Kouvolan Sanomat: Neljä viidestä kuntavaaliehdokkaasta hyväksyy verotuksen kiristämisen, jos sillä turvataan kunnalle hyvät palvelut Neljä viidestä Kouvolan ja Iitin kuntavaaliehdokkaasta on valmis verotuksen kiristämiseen, jos se turvaa kunnalle hyvät palvelut. Kouvolan tuloveroprosentti nousi viimeksi vuoden 2016 alussa 20,75:een. Iitissä tehtiin edellinen korotus vuoden 2015 alussa, jolloin prosentti nousi 19,75:stä 20,25:een. Ehdokkaiden suotuisa suhtautuminen veronkorotusten käyttöön ilmenee Kaakon Viestinnän vaalikoneesta. Kouvolan 223 vastanneesta ehdokkaasta 79 prosenttia on vaalikoneen väitteestä jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Vaalikoneen väite kuului: Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä. Yleisestä linjasta poikkeaa Kouvolassa vain yksi ryhmä: 38 vastanneesta kokoomuslaisesta tasan puolet eli 19 on vaalikoneen väitteestä jokseenkin tai täysin eri mieltä. Hieman vajaat puolet, eli 18 kokoomuslaista on taas väitteestä jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Yksi vastannut on jättänyt vastaamisen tämän kysymyksen kohdalla väliin. Muista ryhmistä verotuksen kiristämisen kunnan palvelujen turvaajana hyväksyvät vahvimmin Kouvolan sitoutumattomat, vasemmistoliitto, vihreät, SDP ja perussuomalaiset. Näiden viiden ryhmän ehdokkaat kannattavat kunnan hyvien palvelujen turvaamista tarvittaessa myös verotuksen kiristämisellä yli 90-prosenttisesti. Myös piraattipuolueen ainoa vastannut ehdokas on verotuksen kiristämisen kannalla. Antti Koivisto (sd.) on yksi harvoista puolueensa ehdokkaista, jotka eivät kannata verotuksen kiristämistä. — Olen samaa mieltä väitteen kanssa siitä, että kunnan on turvattava hyvät palvelut. Se ei kuitenkaan edellytä veronkorotuksia. Kouvolassa veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Olennaista on uudistaa palvelurakenteita ja käyttää olemassa olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti, hän perustelee. Kaisa Spies (vihr.) ei hänkään lämpene verojen kiristykselle. Hän sanoo, että hyviä palveluita on ylläpidettävä. — Mutta palveluita on yritettävä tuottaa edullisemmin, jotta kaupungin rahat riittävät. Kuntavero on Kouvolassa jo suhteellisen korkea, eikä sen nostaminen kovin paljon korkeammalle ole realistista. Vaalikone on osoitteessa kouvolansanomat.fi/vaalikone Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/25/Nelj%C3%A4%20viidest%C3%A4%20kuntavaaliehdokkaasta%20hyv%C3%A4ksyy%20verotuksen%20kirist%C3%A4misen%2C%20jos%20sill%C3%A4%20turvataan%20kunnalle%20hyv%C3%A4t%20palvelut/2017222058434/4