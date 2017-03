Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja Rumpukujalla sytytetyistä paloista — Pelastuslaitos joutui uudelleen sammutustöihin lauantaiaamuna Poliisi toivoo havaintoja Kouvolan Rumpukujalla sytytetyistä tulipaloista. Rumpukuja 2:ssa sijaitsevalla työmaalla sytytettiin tulipalo sekä perjantaiaamuna että myöhään perjantai-iltana. Ensimmäinen yritys jäi nuotioksi, mutta toisella kertaa palo levisi kiinteisön rakenteisiin. Rikoskomisario Pekka Gavrilov kertoo, samat tekijät voivat olla molempien Kasarminmäen palojen takana. — Voidaan olettaa, että tapauksilla voi olla yhteys. Ehkä jollain on vimma yrittää saada rakennus palamaan. Poliisi on kiinnostunut henkilöihin ja ajoneuvoihin liittyvistä havainnoista Rumpukujan ympäristöstä palojen syttymisaikoihin. Ensimmäinen tulipalo havaittiin perjantaiaamuna kello 8.20 aikaan ja jälkimmäinen perjantai-iltana puoliltaöin. On mahdollista, että palot on sytytetty jonkin verran ennen kuin ne on havaittu. Molemmat palot sytytettiin rakennuksen ulkopuolelta. Yön palo sai alkunsa talon Viulukujan puoleiselta seinustalta. Pelastuslaitos hälytettiin paikalle uudelleen sammuttamaan käryäviä rakenteita vielä lauantaiaamuna kello 8.50. Raivauksessa tarvittiin koura-autoa Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan noin 600-neliöinen kiinteistö oli perjantain ja lauantain välisenä yönä täynnä sekalaista tavaraa. Palokunnalla oli vaikeuksia liikkua ahtaissa tiloissa sammutustöiden yhteydessä. Päivystävän palomestarin Riku Hietalan mukaan sisätiloissa oli muun muassa huomattavan paljon rakennusmateriaalia. Materiaali oli märkää, sillä rakennuksessa ei ole vesikattoa. Rakenteiden märkyys rajoitti yön tulipalon leviämistä. Lauantaiaamuna ei ollut tiedossa vaikuttaako palo ja siihen liittyvä raivaus keskeneräiseen oikeusprosessiin. Sammutustöiden yhteydessä pelastuslaitos joutui levittämään kytevää materiaalia työmaan piha-alueelle Inkeroisten VPK:n koura-autolla. Pitkään riidelty työmaa Kiista Rumpukujan omakotitalotyömaasta Kasarminmäellä juontaa juurensa 1980-luvulle. Talo on ollut rakenteilla vuodesta 1983 ja rakennuslupaa jatkettiin aina vuoteen 1997 asti. Kouvolan rakennuslautakunta on yrittänyt edistää talotyömaata uhkasakoilla, mutta uhkasakot eivät ole tehonneet. Ensimmäistä uhkasakkoa yritettiin asettaa jo vuonna 2001. Kiinteistön omistaja on valittanut rakennuslautakunnan päätöksistä useita kertoja aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) asti. Rakennuslautakunnan viimeisimmässä päätöksessä uhkasakosta päätettiin siirtyä teettämisuhkaan. Teettämisuhka tarkoittaa, että kaupunki voisi purkaa talon ja lähettää laskun omistajalle, jos omistaja ei itse pura taloa. Omistaja on valitti asiasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Rikoskomisario Gavrilovin mukaan tulipaloa tutkitaan todennäköisesti vahingontekona, koska rakennus ei ollut asuttu palon syttymishetkellä. Rikosnimike tarkentuu tutkinnan edetessä. Poliisi toivoo silminnäkijähavaintoja puhelimitse numeroon 050 447 9574 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi. Lue koko uutinen:

