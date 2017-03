Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pyöräilykausi on käynnistymässä, ennen fillarointia on syyytä tarkistaa ajopelin kunto Keväiset kelit ja monin paikoin sulat tiet innostavat nyt pyöräilemään pitkän talven jälkeen. Liikenneturva muistuttaa, että ennen fillarointia on tarkastettava menopelin kunto. Pyöräpaja-aktiivi Toni Lahti Kotkasta antaa vinkkejä pyörän keväthuoltoon. — Huollossa on hyvä huomioida liikkuvien metallisten osien rasvailu ja öljyäminen. Ketjun öljyäminen on helppoa. Jos lotraat öljyä ketjuun, muista pyyhkiä ylimääräiset pois. Ketjun pinnassa öljystä ei ole niin suurta apua kuin sen sisällä. Keväällä pyörän renkaat saattavat kaivata lisää ilmaa. — Sopiva rengaspaine ilmoitetaan aina renkaan kyljessä. Noudata sitä. Testiaja, kokeile ja kuulostele toimiiko kaikki oikein. — Jos ylimääräistä ääntä tai klappia esiintyy, kokeile paikantaa äänen lähtöpaikka ja katso, voiko sen ratkaista kiristämällä jotakin. Jos pyöräänsä ei halua viedä maksulliseen pyörähuoltoon, voi ohjeita etsiä itse internetistä. — Siellä paljon pyörän huoltoon liittyviä nettisivuja ja videoita. Lahti pyöräilee läpi vuoden. — Koska minulla on useampi pyörä, voin vaihdella läpi vuoden pyöriä enemmän tai vähemmän sään ja fiiliksen mukaan. Talvi itsessään ei välttämättä näy pyörässä sen kummemmin, jos pyörä on jatkuvassa käytössä. Suurempi haitta pyörälle tulee, jos se jätetään käyttämättömänä seisomaan pihalle tai varastoon. Lahti kannustaa muitakin pyöräilemään ympäri vuoden. — Yksi parhaista huoltovinkeistä on siis, että lopeta ajattelu pyöräilykaudesta ja pyöräile läpi vuoden. Talvipyöräily on turvallista. Pyörän kunnon lisäksi kannattaa varmistua siitä, että kuljettajallakin on säädöt kohdillaan. Kypärä suojaa parhaiten, kun se on kooltaan sopiva ja istuu napakasti päässä. — Kypärä ei saa olla takaraivolla, vaan sen tulisi istua nätisti päässä. Kypärää hankittaessa voi katsoa myyjän kanssa yhdessä säädöt kohdalleen. Leuan alle tuleva remmi on sopivan tiukalla, kun hihnan ja leuan väliin mahtuu sormi, opastaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/25/Py%C3%B6r%C3%A4ilykausi%20on%20k%C3%A4ynnistym%C3%A4ss%C3%A4%2C%20ennen%20fillarointia%20on%20syyyt%C3%A4%20tarkistaa%20ajopelin%20kunto/2017522062998/4