Kouvolan Sanomat: Roope Tonteri taas Kouvolan asialla — iso yleisötapahtuma toukokuussa Selvittyään lumilautailun MM-kisoista Espanjasta kouvolalainen maailmanmestari Roope Tonteri pitää itsensä kiireisenä. Parhaillaan häntä työllistää kampanja kotikaupungin imagon kohottamiseksi, ja pidemmän tähtäimen tavoitteena ovat Etelä-Korean talviolympialaiset vuonna 2018. — Espanjan big air meni odotusten mukaisesti. Neljäs sija oli harmillinen häviö, vaikka ei sijana huono ollutkaan. Tuntuu kuitenkin, että hyppy alkaa nyt kulkea. Ensi viikolla alkavat lumilautavideoiden kuvaukset Suomessa. Kesän Tonteri arvelee viettävänsä pääasiassa kotikulmilla. — Heinäkuun lopussa alkaa hirveä rynnistys. Osallistun muutamaan maailmancupiin, että saan omalta osaltani varmistettua paikan Pyeongchangin olympialaisissa. Edellisten olympialaisten aikaan Tonteria vaivasivat loukkaantumiset. — Jos nyt pysyisi ehjänä koko ajan, niin olisi helpompi lähteä isoihin kisoihin. Ei ainakaan kannata tehdä mitään tyhmää. Tonteri on kahtena viime vuotena tehnyt kouvolalaisten yritysten kanssa videoita teemalla Menestystä Kouvolasta, ja toukokuussa vuorossa on samanniminen yleisötapahtuma. — Kouvolan maine on parantunut vuosien varrella, mutta edelleen on niitä, jotka ajattelevat, ettei täällä ole mitään hyvää. Itse olen reissannut ympäri maailmaa, ja aina on kiva tulla kotiin. En ole muuttamassa Kouvolasta mihinkään, Tonteri selittää haluaan tuoda Kouvolan myönteisiä puolia esiin. Yleisölle maksuton tapahtuma järjestetään 26. toukokuuta Kouvolan yhteiskoulun piha-alueelle pystytettävässä isossa teltassa. Lavalle nousevat päivän aikana muun muassa tangokuningas Marco Lundberg, lastenteatteria esittävä Korvenkylän kesäteatteri, Taru Sormusten Herrasta -elokuvien musiikkia soittava Kymi Sinfonietta ja räppäri Lc Nick. Illan pääesiintyjää ei vielä ole lyöty lukkoon. — Ohjelmaa suunnitellaan niin, että kaikenikäisille löytyy jotain. Esiintyjät ja paikalla toimintaansa esittelevät yritykset ovat kaikki kouvolalaisia, Tonteri sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/25/Roope%20Tonteri%20taas%20Kouvolan%20asialla%20%E2%80%94%20iso%20yleis%C3%B6tapahtuma%20toukokuussa/2017222059174/4