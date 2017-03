Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rumpukujan kiistatalo sytytettiin uudelleen palamaan myöhään perjantai-iltana — poliisi tutkii tuhotyönä Rumpukujalla Kouvolassa pitkään rakenteilla ollut talo sytytettiin uudelleen tuleen perjantain ja lauantain välisenä yönä. Naapuri huomasi usean metrin korkuiset liekit hieman ennen puoltayötä perjantai-iltana. Rakennuksen yksi nurkka ja sen ympärillä ollut rakennusmateriaali paloi. Päivystävä palomestari Riku Hietala kertoo, että sammutustyöt paikalla kestivät kolme tuntia. Paloa sammutettiin järeällä vesisuihkulla. Hietalan mukaan palon syttymissyyksi ei ole juurikaan muita vaihtoehtoja kuin tahallaan sytyttäminen. Hietala kertoo, että palo on ilmeisesti sytytetty rakennustyömaan ulkopuolelta. Sieltä palon on levinnyt myös rakennuksen sisätiloihin. Noin 600 neliön rakennus oli Hietalan mukaan täynnä rakennusmateriaalia, mutta materiaali oli märkää, joten palo ei levinnyt koko kiinteistöön. Rakennuksessa ei Hietalan mukaan ole vesikattoa, joten sadevesi on päässyt sisätiloihin. — On täytynyt nähdä vaivaa, että ulkona oleva materiaali on saatu syttymään, Hietala sanoo. Yön palo oli sytytetty talon vastakkaisessa nurkassa kuin perjantaiaamuna sytytetty palo. Perjantaiaamuna pelastuslaitos hälytettiin paikalle noin kello 8.20. Sammutustöiden yhteydessä pelastuslaitos joutui levittämään kytevää materiaalia tontille. Hietalan mukaan rakennusmateriaalin levittämisestä aiheutuu esteettistä haittaa lähiympäristöön. Sammutustöissä käytettiin pelastuslaitoksen koura-autoa. Rakennustyömaalla ei ollut ketään palon syttyessä. Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskuksen mukaan tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Alustavasti poliisi tutkii tapausta tuhotyönä. Rumpukujalla sijaitsevasta rakennustyömaasta on kiistelty vuosikymmenien ajan. Kouvolan kaupunki haluaa purkaa työmaan, mutta rakennuksen omistaja on valittanut kaupungin päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Lue koko uutinen:

