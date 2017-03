Uutinen

Kouvolan Sanomat: Seurakuntayhtymän tulos pysyi voitolla, kirkollisvero ollut sama vuodesta 2012 Kouvolan seurakuntayhtymän vuosia jatkunut talouskuuri tuotti viime vuonna tulosta. Viime tilikausi päättyi 756 000 euroa voitolliseksi. Tuloksen takana on tiukka budjetointi. Esimerkiksi kirkollisverotuottojen arvioitiin laskevan lähes miljoonalla, mutta ne laskivat lopulta 350 000 eurolla. Edellisvuonna tulos oli 324 000 euroa voitollinen. Vuodenvaihteessa seurakuntayhtymässä oli 64 693 jäsentä, mikä on noin 1 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kirkkoon kuuluu kolme neljästä kouvolalaisesta. Työntekijöitä seurakuntayhtymällä oli viime vuoden lopussa 241. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 3,6 prosentilla. Syynä on se, että virkoja ja tehtäviä jätettiin täyttämättä tai täytettiin viiveellä, ja myös sairauslomasijaisuuksia karsittiin. Henkilöstösäästöt toivat seurakuntayhtymälle noin 420 000 euron säästöt. Kirkollisvero on pysynyt Kouvolassa 1,60 prosentissa vuodesta 2012 asti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/25/Seurakuntayhtym%C3%A4n%20tulos%20pysyi%20voitolla%2C%20kirkollisvero%20ollut%20sama%20vuodesta%202012/2017222059872/4