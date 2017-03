Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tuore kuusankoskelainen Pasi Luhtaniemi tarjoaa lupaaville kirjailijanaluille sparrausapua Kun Pasi Luhtaniemi joulun alla muutti Jyväskylästä Kuusankoskelle, mukana muutti myös Kustannus Aarni ja kirjoittajavalmennusta tarjoava yhdistys Hopeantakojat. Syynä muuttoon oli vaimo Tiina Luhtaniemen saama pesti Kouvolan teatterin johtajana. Luhtaniemi sanoo olevansa kustantajana idealisti. — En päästä käsistäni mitään, missä pilkkua ei olisi viilattu. Laadukas käsikirjoitus on kaiken a ja o. Suomessa julkaistaan Luhtaniemen arvion mukaan vuosittain noin tuhat kaunokirjallista teosta ja noin 1 500 tietokirjaa. Monet ovat omakustanteita, ja laatu on kirjavaa. — Moni kirja on huonosti toimitettu. Tai toimitustyö näyttää jääneen tekemättä. Luhtaniemi tietää, että kirjallisen ilmaisun tarve on suurta, samoin kaipuu konkreettisen kirjan tekemiseen. Monet käsikirjoituksiaan kustantamoille tarjonneet pettyvät, kun vastausta ei koskaan kuulu. — Kustantamoissa ei käsikirjoitustulvan vuoksi ehditä lukea kuin muutama ensimmäinen sivu, Luhtaniemi muistuttaa. Elleivät ne riitä herättämään kiinnostusta, peli on pelattu. Huutoon vastaa Hopeantakojat ry, jonka puheenjohtaja Luhtaniemi on. Yhdistys järjestää maksullisia hautomoita, joissa kirjoittajat voivat työstää käsikirjoituksiaan ammattilaisen valmennuksessa. Valmentaja ja kirjoittaja sopivat aikataulut ja työtavat keskenään. — Jokainen hautomoon hyväksytty saa oman kustannustoimittajan valmentajakseen riippumatta siitä, mitä käsikirjoitukselle myöhemmin tapahtuu, Luhtaniemi kertoo. Parivuotisen sparrauksen jälkeen käsissä on hyvässä lykyssä niin hiottu lopputulos, että se noteerataan kustantamoissa. Ensimmäinen Kymenlaaksossa järjestettävä Hopeantakojat-hautomo käynnistyy aloitustapaamisella Kymin huvilassa 8.—9.6. Valmennukseen voi hakea 15. huhtikuuta asti 20 liuskan käsikirjoituksella. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

