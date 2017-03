Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: MotoGP nostaisi Iitin kartalle muttei ilmaiseksi Viime heinäkuussa useat tiedotusvälineet uutisoivat, että ratamoottoripyöräilyn MM-sarjaa MotoGP:tä ajetaan todennäköisesti Kymi Ringillä jo vuonna 2018. Todellisuudessa maaliviivalle on vielä matkaa. Kilpailu toteutuu, jos kilparata, turva-alueet ja varikkorakennukset valmistuvat joko kesäksi 2018 tai 2019. Jos rata ei ole kunnossa kesään 2019 mennessä, kisan järjestämisestä on neuvoteltava uudelleen. Toukokuussa Iitissä on tarkoitus pitää kokous, jossa käydään läpi hankkeen tilanne. Mukana ovat Kymi Ring oy, MotoGP:n kaupallisten oikeuksien haltija Dorna Sports, tallien, kuljettajien ja moottorivalmistajien edustajat sekä kansallinen ja kansainvälinen moottoriliitto. Kymi Ringin hallituksen puheenjohtaja Kari O. Sohlberg uskoo kilpailun onnistuvan rakennustöiden puolesta jo kesällä 2018. Hänen mukaansa monia oheistoimintoja, kuten katsomorakenteita ja wc-tiloja voidaan tarvittaessa järjestää tilapäisratkaisuilla. — Tillolassa maaperän muodot ovat sellaiset, että suuri osa yleisöstä voi seurata kilpailua maastosta, hän sanoo. Hankepäällikkö Timo Pohjolan mukaan kysymysmerkkejä on ilmassa lähinnä ulkopuolisten syiden takia. — Logistiikan suunnittelu on keskeinen asia. Samoin se, miten MotoGP:n kilpailukalenteri saadaan suunniteltua. Olemme pitäneet siitä kiinni, että Kymi Ringin kilpailu ajettaisiin heinäkuussa, Pohjola sanoo. Rataa on alettu rakentaa, vaikkei hankkeen kokonaisrahoitus ole vielä selvillä. Kymi Ringin mukaan hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 25 miljoonaa euroa. Rahoitus jakaantuu kolmeen osaan: julkiseen, yksityiseen ja yhtiön omaan rahoitukseen. Kaikkein eniten MotoGP-osakilpailun ja Kymi Ringin tulevaisuus riippuukin siitä, saako taustayhtiö rahoituksen kasaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kymi Ringille 3 miljoonaa euroa. Lisäksi Hämeen ELY-keskus on myöntänyt erityisesti radan kuljettajakoulutuskeskukselle 0,5 miljoonan euron kehittämisavustuksen ja Kouvolan kaupunki 2 miljoonan euron pääomalainan. ELY-keskuksen ja kaupungin rahoitukset ovat ehdollisia sille, että hanke saa riittävästi yksityisiä varoja. Kaupungin lainan myöntäminen riippuu myös siitä, että päätöksestä tehdyt kunnallisvalitukset hylätään. Kymi Ring haluaa hankkeelle vielä 3,5 miljoonaa julkista rahaa. Sohlbergin mukaan oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) on todennut pyrkivänsä löytämään asiaan ratkaisun kevään aikana. — Olen sanonut, että ilmoitan sitten kun asia on ok. Se on työn alla. Varmasti ilmoitan sitten, kun ilmoitettavaa on, Lindström sanoo. Mitä MotoGP-kilpailu sitten tarkoittaisi Kouvolalle ja Iitille? MotoGP-viikonloppujen katsojakeskiarvo on viime kausina ollut noin 150 000. Sohlbergin mukaan Iittiin on laskettu tulevan kisaviikonlopun pääpäivänä eli sunnuntaina vähintään reilut 40 000 kisaturistia. Pohjola arvio koko viikonlopun kävijämääräksi noin 100 000. Tarkkoja ennusteita tapahtuman tuloista Kymi Ring ei kerro. Sohlbergin ja Pohjolan mukaan rahoitusraamista sovitaan Dorna Sportsin kanssa ja tiedot on määritelty salassa pidettäviksi. Muissa MotoGP-kilpailuissa isäntäorganisaatiot maksavat Dorna Sportsille kynnysrahan jokaista kilpailuviikonloppua kohden. Siitä ei ole tietoa, paljonko kyseinen kynnysraha tulee Kymi Ringin kilpailussa olemaan. Espanjalaisen sanomalehden El Periodico de Aragonin mukaan Aragonin GP:n järjestäjät maksoivat vuosina 2011—2016 noin 6—7 miljoonaa euroa vuodessa. Aapo Mentula Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/25/Uutisen%20takaa%3A%20MotoGP%20nostaisi%20Iitin%20kartalle%20muttei%20ilmaiseksi/2017222059784/4