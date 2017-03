Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yli satavuotiaasta kartanosta kuoriutui nykyaikainen koti — rakennusten uumenista löytyi muumioitunut kissa ja ruumisarkkuja Marja-Leena Pekkola arveli tuttaviensa pitävän häntä ja hänen miestään hulluina, kun kuulisivat pariskunnan yllättävistä kartanokaupoista. — Hullun hommaahan tämä on, Pellervo Pekkola myöntää. Pariskunta ei osaa vieläkään sanoa, kumpi halusi ostaa pinta-alaltaan liki 500 neliön Kirjalan kartanon vuonna 2012. Alun perin Pekkolat menivät katsomaan sitä ajankulukseen ja tekivät ostotarjouksen hetken mielijohteesta. Yllätys oli suuri, kun Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyikin tarjouksen. Rakennus pihoineen ja piharakennuksineen oli karmivassa kunnossa. Viimeksi se oli ollut lasten ja nuorten kuvataidekoulun käytössä vuoteen 2007 saakka. Kaikki katot vuotivat ja lattiat olivat pitkälti lahonneita. Muovia, romua ja tunkioita oli ympäri rakennuksia. Leivinuuni oli romahtanut ja sauna palanut poroksi 60—70-luvulla. Ennen kuin kartano siirtyi Mikkelin kaupungin omistukseen vuonna 1987, asukkaat peseytyivät ulkosalla. Kartanon julkisivu on kaavalla suojeltu. Suojelumääräysten mukaan myös pihapiiri on säilytettävä kartanomiljöölle tyypillisenä, muiden rakennusten ympäröimänä. Mikäli jokin piharakennus puretaan, sen tilalle pitää rakentaa uusi. — Joitakin ostajia suojelumääräykset ehkä pelästyttivätkin pois, Marja-Leena Pekkola arvelee. Pekkolat sen sijaan eivät kavahtaneet kohteen historiallisuutta. He eivät ole pitäneet suojelumääräyksiä liian tiukkoina, sillä sisätiloja on saanut remontoida rauhassa. Remontin alku tarkoitti raivaamista ja purkamista. Toisessa päädyssä riitti korkkimattojen ja niiden alla sijainneiden nupinauloilla naulattujen levykerrosten poisto. Toisessa päädyssä laho lattia purettiin maata myöten. Lattioiden alta löytyi muumioitunut kissa, jolla oli vielä viiksetkin tallella. Yhtä merkillinen löytö oli viljamakasiinin ullakolta pölyn alta paljastuneet ruumisarkut, toinen aikuisen ja toinen lapsen. — Ensimmäisenä piti nostaa kantta sen verran, että sai kurkattua sisään. Ei ollut asukasta sisällä, Pellervo Pekkola muistelee. Arkkujen arvellaan olevan puuseppä Frans Ferdinand Wickströmin käsityötä. Hän omisti Kirjalan vuosina 1890—1925. Purku-urakan jälkeen päästiin rakentamaan. Pellervo Pekkola oli työmiesten mukana rakennustöissä koko kahden vuoden ajan työskennellen 12—15 tuntia päivittäin. Kartano sai jälleen saunan ja täysin uudet kylpyhuonetilat poreammeineen. Vanhat ikkunat ja ovet hiottiin, maalattiin ja asennettiin takaisin paikoilleen. Hirsiseinien päälle tulivat koolaukset, paksu ekovillakerros ja kipsilevyt. Lopuksi seinät tapetoitiin arvokkailla vanhanajan tapeteilla kartanon kunnioittamiseksi. — Työmiehet kauhistuivat kuullessaan tapettien hinnat, joten tapetoinnin tuli tekemään siihen erikoistunut ammattilainen, Marja-Leena Pekkola kertoo. Valtava urakka vietiin maaliin lopulta ripeästi. Remontti alkoi toukokuussa 2012, ja kartanon käyttöönottotarkastus oli jo puolitoista vuotta myöhemmin. Pekkolat saivat modernin, mutta vanhaa kartanoa kunnioittavan kodin. Sali on kalustettu antiikiilla. Olohuone, kirjasto ja makuuhuone ylväine pylvässänkyineen mukailevat myös historiaa. Keittiö, apukeittiö ja kylpyhuonetilat ovat modernimmalla otteella sisustettuja, mutta kokonaisuuteen sopivia. — Erityisen tyytyväinen olen siihen, miten arkipäiväiset ja toimivat asuintilat saimme. Tämä on kuitenkin koti, ei museo, Marja-Leena Pekkola painottaa. Ennen remonttia Kirjalan kartanon päärakennuksessa oli suora sähkölämmitys, mikä nosti vuotuisen sähkölaskun 10 000 euroon. Remontissa talo liitettiin kaukolämpöverkkoon ja sen eristeet uusittiin. Aiemmin talon yläkerta oli täysin kylmä ja ainoastaan kesäkäytössä. Toinen kerros pääsi ympärivuotiseen käyttöön, kun sinne asennettiin lämpöeristeet ja -patterit. Työtä riitti, sillä urakka piti aloittaa imemällä ullakolta yksitoista tonnia hiekkaa ja turvetta. Yläkertaan rakennettiin vierashuone, työhuone, vaatehuone, vessa sekä valoisa ateljeehuone, jonne on tarkoitus piakkoin pystyttää Marja-Leena Pekkolan kangaspuut ryijyjen tekoa varten. Marja-Leenan kättenjälkeä on jo nähtävissä ympäri taloa ryijyissä, matoissa ja verhoissa. Ryijyjä hän on tehnyt yhteensä 14. Kartanon seitsemän tulipesää eivät ole jääneet käyttämättä. Talvipakkasilla kaakeliuunit ja kamiinat ovat lämmenneet kuten ennenkin. Keittiön leivinuuni ja hella olivat romahtaneet, joten ne purettiin kokonaan ja tilalle muurattiin uudet. Niihin kuitenkin uudelleensijoitettiin puhdistetut entiset luukut. Kaikkialla talossa pyrittiin remontin aikana kunnioittamaan ja kierrättämään vanhaa aina, kun se mahdollista oli. Lue koko uutinen:

