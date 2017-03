Uutinen

Kouvolan Sanomat: "En voi vieläkään uskoa, ettei illalla tarvitse mennä lypsylle" — lypsykarjasta luopuminen oli Taina Parkolle haikea helpotus Maanviljelijäpariskunta Reino ja Taina Parkko elivät viikko sitten hieman hämmentyneissä tunnelmissa. Viimeisten lypsylehmien lähtöön sekoittui enimmäkseen helpotusta, mutta myös hivenen haikeutta. — Pelkään, että kun rekasta näkyy enää perävalot, huomaan jonkun lehmän vielä jääneen ja joudun sittenkin vielä iltalypsylle, Reino Parkko vitsaili viimeisen ammulypsyn jälkeen. Emäntä Taina Parkko katseli ikkunasta, kun lehmiä lastattiin eläinkuljetusautoon. — En voi vieläkään uskoa, ettei illalla tarvitse mennä lypsylle. Joitakin lehmiä tulee varmasti ikävä. Olihan niillä kaikilla nimetkin, hän miettii. Neljäkymmentä vuotta yhtämittaista lypsämistä ja karjanhoitoa tuntuvat kropassa. Kun ikä hipoo kuuttakymmentä, tulee lypsykarjanpidon kannattavuuden lisäksi miettineeksi myös omaa jaksamistaan. — On operoitu polvia, ranteita ja olkapäätä. Nyt kun lopetan, pystyn vielä olemaan nuorelle isännälle tukena ja apuna silloin kun tarvitaan, Reino Parkko sanoo. Parkoilla on ollut hyvin aikaa sopeutua edessä oleviin muutoksiin. Tilaa hoidettiin maatalousyhtymänä vuodesta 2008 alkaen, ja poika Kari Parkko omisti tilasta puolet. Virallinen sukupolvenvaihdos tehtiin viime lokakuussa. Vuonna 1915 perustetun Sointulan tilan isännyys siirtyi Kari Parkolle, 30. Reino ja Taina Parkolla on neljä poikaa, mutta jo pitkään on ollut selvää, että isännyys siirtyisi Karille, veljeksistä toiseksi vanhimmalle. Isännän vaihtuessa vaihtuu myös tilan tuotantomuoto lypsykarjasta lihakarjaksi. Kari Parkko hankki ensimmäiset charlolais-rodun lehmät vuonna 2011. Tänä keväänä Parkon navetassa poikii jo 28 charolais-lehmää. Tuotantomuodon muutos tietää isoa remonttia pihattonavettaan. Vielä kalliimmaksi olisi tullut jatkaa lypsykarjan pitämistä. Lypsykarjatilan jatkaminen olisi hänen laskelmiensa mukaan vaatinut noin 300 000 euron investoinnin. Pelkästään yksi lypsyrobotti maksaa noin 150 000 euroa. — Jos olisin jatkanut lypsykarjan pitoa, tänne olisi pienten muutosten jälkeen mahtunut nippa nappa 58 lehmäpaikkaa. Sellaisen määrän olisi voinut hoitaa yhdellä lypsyrobotilla. Se olisi silti ollut nykyajan lypsykarjaksi turhan pieni. Kun maidon tuottajahintakaan ei osoita minkäänlaista muutosta parempaan, Kari Parkko ei pitänyt lypsykarjasuunnitelmaa mielekkäänä. — Onhan se haikeaa, kun lypsävät lähtivät. Se oli sentään isän ja äidin elämäntyö. Mutta täytyy katsoa eteenpäin ja yrittää löytää jatkamisen edellytykset toisella tapaa.

