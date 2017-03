Etiketit vaihtelevat maailmalla — kättely yleistyi 1800-luvulla

Kuva: EPA/Georgi Licovski

Ranskalaiset poskisuudelmat eivät ole Suomessa vielä jokapäiväisiä tervehtimiseleitä, mutta halaaminen on lisääntynyt etenkin nuorten keskuudessa. Tämä tuli esiin, kun kulttuurihistorian tutkija, filosofian tohtori Annakaisa Suominen tutki kättelyn merkitystä tapakulttuurissamme.

Suomisen mukaan tervehtimiskulttuuri muuttuu jatkuvasti. Uusia tervehtimistapoja omaksutaan muualta maailmasta.

— Myös kättely on lisääntynyt. Erityisesti monet maahanmuuttajanuoret kättelevät, koska se on osa heidän kotimaansa tapakulttuuria, hän sanoo.

Kättely on myös saanut uusia elementtejä, ja tervehdykseksi saatetaan heittää esimerkiksi ylävitoset.



Länsimaissa ihmiset ovat kätelleet toisiaan antiikin Kreikan ajoista asti. Silloin kyseessä ei ollut jokapäiväinen tervehdysele, vaan sodasta palaavia sotilaita käteltiin kunnianosoitukseksi. Keskiajalla kättely oli merkki aseettomuudesta.

— Tavat ja etiketit syntyvät pitkän ajan kuluessa, Suominen sanoo.

Suomisen väitöskirja kättelyn merkityksestä suomalaisessa tapakulttuurissa perustui kyselyaineistoon. Vastaajia oli yli tuhat eri ikäryhmistä.

Suomisen mukaan kättely on perinne, joka pitää yllä yhteisöllisiä arvoja. Kättelytavasta kiinni pitäminen liittyy humanistisiin arvoihin ja perinteiden säilyttämiseen.



Etiketti on tiettyyn tilanteeseen rajattu käyttäytymissäännöstö. Jo muinaisessa Egyptissä ja Raamatussa oli ohjeita muiden kanssa käyttäytymisestä. Silti etikettejä ja käytöstapoja on Suomisen mukaan tutkittu vähän.

Kohteliaisuuden historia voidaan ankkuroida 1500-luvulle. Hollantilainen humanisti Erasmus Rotterdamilainen kirjoitti ensimmäisen Kultaisen kirjan, joka oli tarkoitettu lapsille ja nuorille opastukseksi muun muassa käytöstavoissa. Kirjaa alettiin käyttää kouluissa tapakasvatuksessa.

Suomeksi Kultainen kirja käännettiin 1600-luvulla. Suominen kertoo, että kirja on vaikuttanut länsimaisen tapakulttuurin ja kohteliaisuuden muotoutumiseen.

— Kirja oli suunnattu jokaiselle säädylle. Suomalaiset käytösoppaat sisältävät edelleen samoja aiheita kuin Kultainen kirja.

Lapselle koti on luontevin paikka hankkia oman arvomaailmansa rakennuspalikat ja valmiudet sosiaaliseen kanssakäymiseen.

— Yksilöt oppivat jäljittelemällä, joten tavat tarttuvat. Kotona lapsi oppii, että on kohteliasta kiittää ja pyytää anteeksi, ja että on väärin lyödä pikkusisarusta tai valehdella.



Kun kätteleminen yleistyi 1800-luvulla, etikettioppineet riensivät muistuttamaan, ettei kenen tahansa sopinut tehdä aloitetta. Alempiarvoisen oli odotettava, että ylempiarvoinen ojensi kätensä. Tapa on säilynyt virallisessa tervehtimiskaavassa tähän päivään asti.

Suominen muistuttaa, että nykyään omaa asemaa ei enää korosteta ja etikettisäännöt ovat muuttuneet tasavertaisemmiksi.

— Uskon, että pikkuhiljaa mennään kohti Erasmuksen Kultaisen kirjan pohjimmaista tarkoitusta, eli miten käyttäydytään tasavertaisesti toisia kohtaan.



Etiketit on luotu helpottamaan elämää ja tilanteita, joissa on tarkkaan säädellyt protokollat. Tällaisia ovat esimerkiksi virkaanastujaiset ja akateemiset juhlat. Suomisen mielestä etikettejä tarvitaan, mutta niiden löyhentyminen on hyvä asia.

— On tärkeämpää, että käytös on muut huomioonottavaa ja kunnioittavaa, kuin se, juoko kahvia lusikka kupissa.

Suominen viittaa vuoden 2009 itsenäisyyspäiväjuhliin, jossa eduskunnan silloisen puhemiehen Sauli Niinistön puoliso Jenni Haukio kohautti juomalla kahvia lusikka kahvikupissa. Etiketin mukaan lusikka lasketaan lautaselle ennen juomista.

— Erityisesti linnan juhlia syynätään tarkasti. Kaipaisin enemmän armollisuutta toisia kohtaan.

Etiketteihin tulee uusia tapoja ja vanhoista luovutaan. Siksi esimerkiksi pukukoodeista ei kannata pitää kynsin ja hampain kiinni.

— Yleisimmissä juhlissa etikettien muuttuminen tapahtuu nopeammin kuin virallisissa. Häihin saa nykyään pukea mustaa päälle. Tärkeintä on, että kunnioittaa juhlien järjestäjän toiveita, Suominen sanoo.



Lähde: Annakaisa Suomisen väitöskirja Kättelyn merkitykset suomalaisessa tapakulttuurissa 1800-luvulta 2000-luvulle, Turun yliopisto, 2014.