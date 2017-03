Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kellot raksuttavat taas kesäaikaa Suomi on jälleen kesäajassa. Kelloja siirrettiin viime yönä kello 3 eteenpäin tunnilla eli kello 4:ään. Siis siirsi, kuka siirsi. Useimmat varmaan siirtävät kellojaan kesäaikaan vasta sunnuntaina aamulla tai illalla tai maanantaina. Osa kelloista pysyy talviajassa ympäri vuoden ja niiden omistajat yrittävät siirtää itsensä vaihtelevien tuloksin kesäaikaan. Kesäaikaan siirrytään perinteisesti aina maaliskuun viimeisenä sunnuntaina. Paluu normaaliin eli talviaikaan tapahtuu lokakuun viimeisenä sunnuntaina. Tänä vuonna se on 29. lokakuuta. Silloin kelloja siirretään syksyllä tunti taaksepäin. Kesäaika otettiin ensimmäisen kerran käyttöön Saksassa vuonna 1916 ensimmäisen maailmansodan aikana, kun sota vei maan talouselämän hyvin tiukoille. Britannia seurasi samana vuonna perässä ja Yhdysvallat vuonna 1918. Vuonna 1980 Euroopassa otettiin kesäaika yleisesti käyttöön 6. huhtikuuta. Suomi, Islanti, Jugoslavia, Neuvostoliitto ja Sveitsi pysyivät vielä silloin normaaliajassa. Suomessa kesäaikaa kokeiltiin ensimmäisen kerran 1942. Jatkuvassa käytössä kesäaika on ollut vuodesta 1981 lähtien. Siirtymistä vastustettiin laajalti. Kesäajan vastustajat väittivät muun muassa, että lehmien lypsyaikojen muuttuminen sotkee koko maitotalouden. Venäjällä kesäajan käytöstä luovuttiin vuonna 2011. Lue koko uutinen:

