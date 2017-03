Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Hiihtoseuran 16-vuotias Heidi Nikkinen räväytti SM-hopealle yleisessä sarjassa — taakse jäi maajoukkueurheilija Ensimmäistä kertaa yleisessä sarjassa ja saman tien mitalikantaan. Kouvolan Hiihtoseuran Heidi Nikkinen, 16, säväytti ampumahiihdon SM-kisojen päätöspäivänä sunnuntaina Oulun Sankivaarassa. Nikkinen otti SM-hopeaa 15 kilometrin kilpailussa. Lauantaina hän voitti 19-vuotiaiden sarjan Suomen mestaruuden. Nikkinen ampui sakkoja kaikilta neljältä paikalta yhteensä kuusi, mutta tapojensa mukaisesti hiihtovauhti oli kovaa. Hän hävisi mestaruuden vieneelle Ahveniston Ampumahiihtäjien Jessika Roligille kaksi ja puoli minuuttia. Roligille sattui kolme ohilaukausta. Pronssille yltäneen Kontiolahden Urheilijoiden Laura Toivasen Nikkinen voitti kymmenellä sekunnilla. Toivasen peseminen on Nikkiseltä melkoinen suoritus, sillä 28-vuotias nainen kiertää maajoukkueen urheilijana maailmancupia ja on edustanut Suomea myös MM-kisoissa. Nikkinen esiintyi kuukausi sitten nuorten MM-kisoissa Slovakiassa ja oli 19-vuotiaiden normaalimatkalla paras suomalainen sijoituttuaan 18:nneksi. Vaikka Nikkinen on vasta 16-vuotias, hänet valittiin MM-kisajoukkueeseen itseään kolme vuotta vanhempien sarjaan. Helmikuun alussa Nikkinen nappasi nuorten SM-kisoissa 19-vuotiaissa pronssimitalin sekä yhteislähdöstä että normaalimatkalta. Viime vuonna Nikkinen voitti kaksi (normaalimatka ja yhteislähtö) Suomen mestaruutta ampumahiihdossa 17-vuotiaiden sarjassa, vaikka oma sarja olisi ollut 15-vuotiaat. Sitä edellisenä vuonna hän saavutti 14-sarjassa mitalien värisuoran. Myös maastohiihtäjänä, suunnistajana ja juoksijana hän on tehnyt kansallisella tasolla kovia tuloksia nuorten sarjoissa. Aiemmin tänä talvena hän voitti uransa toisen maastohiihdon sprintin kultamitalin Hopeasommassa. Nikkinen on voittanut Hopeasommassa mitalin joka vuosi 2014—2017. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/26/Kouvolan%20Hiihtoseuran%2016-vuotias%20Heidi%20Nikkinen%20r%C3%A4v%C3%A4ytti%20SM-hopealle%20yleisess%C3%A4%20sarjassa%20%E2%80%94%20taakse%20j%C3%A4i%20maajoukkueurheilija/2017222065337/4