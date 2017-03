Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan seudun luontomatkailu esillä matkamessuilla Pariisissa Kymi-Sun yrityksen perustaja ja yrittäjä Riitta Noriola-Eskola on juuri palannut takaisin Kouvolaan Ranskasta, jossa hän vietti viime viikonvaihteessa neljä päivää Pariisin kansainvälisillä matkamessuilla. Kymi-Sun -matkailuyrityksen yrittäjä oli messuilla esittelemässä ranskalaisille ja muunmaalaisille messuvieraille suomalaisia ja erityisesti pohjoiskymenlaaksolaisia luontoelämyksiä. — On hienoa lähteä viemään viestiä ja tekemään kauppoja matkailun alalla ja tuoda Suomea ja monipuolista Kymenlaaksoa esille hienona matkailukohteena, toteaa Noriola-Eskola, joka oli messuilla suomalaisten matkailuyrittäjien osastolla. Noriola-Eskola sanoo, että Kouvolan kehitysyhtiö Kinnon tämän vuoden yksi tärkeä osa toiminnassa on kansainvälistyminen. —Pieneltä osaltamme haluamme olla tässä mukana ja yhteistyössä, matkailuyrittäjä sanoo. Suomalaiset ovat ryhtyneet tekemään yhteistyötä ranskalaisen bloggariryhmän kanssa. Riitta Noriola-Eskola sanoo, että eläminen suurkaupungissa on suuri vastakohta suomalaisille aidoille luontoelämyksille. — Haluamme tarjota ranskalaisille matkaajille elämyksiä, joita ovat esimerkiksi luonto, metsä, kirkkaat vedet, rauha, mökki järven rannalla ja vapaus. Suomalaisten osastolla esiteltiin Kouvolan seudulta Repoveden kansallispuistoa, Verlaa ja sen vesistöä, 100-vuotiasta Suomea, sen historiaa veneretkellä vanhalla rajajoella Kymijoella ja kesätapahtumia. — Osastollamme oli paljon kävijöitä. Meidät otettiin tosi hyvin vastaan. Toisena päivänä huomasimme, että täytyy painattaa lisää esitteitä. Ja sehän myöskin onnistui lähellä olevassa painossa.

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/26/Kouvolan%20seudun%20luontomatkailu%20esill%C3%A4%20matkamessuilla%20Pariisissa%20/2017222052689/4