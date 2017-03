Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lukijalta: ”Ihan kuin olisin ulkomailla” — Kouvola yllätti minut positiivisesti Kouvolan Teatterin uusi johtaja vertaa mielipidekirjoituksessaan Kouvolaa Berliiniin ja lupaa puhua uudesta kotikaupungistaan vain hyvää. Tässä kirjoitus kokonaisuudessaan: Olen asunut pääosin neljällä eri paikkakunnalla ja tuntenut aina kuuluvani kulloiseenkin asuinpaikkaan. Olen halunnut puhua paikkakuntani, kotiseutuni puolesta. Niin nytkin. Kolme kuukautta uutena kouvolalaisena on tehnyt minusta herkkäkorvaisen kuuntelijan, eli kuuntelen tarkkaan mitä kaupungistamme puhutaan ja eritoten miten puhutaan. Kuuntelin aikanaan tarkalla korvalla mitä Savonlinnasta puhuttiin ja mitä Jyväskylästä puhuttiin. Jyväskylä on saanut etuliitteen ”Suomen Ateena” ja Savonlinna on saanut etuliitteen ”oopperajuhlakaupunki, jossa talvella ei tapahdu mitään”. Ensimmäisen kohdalla voidaan nyt jo todeta, ettei pidä paikkaansa ja toisen kohdalla samoin, ainakin tuon tapahtumattomuuden osalta. Tämä on oma kokemukseni ja varmasti on muitakin. Olkoon niin. Entäs Kouvola, uusi kotikaupunkini? Mitä sinusta puhutaan, mitä sinusta ajatellaan? Turhan usein kuulen negatiivista, ja niin sanottua huumorilla heitettyä ”läppää” ankeasta betoni-ilmeestä, keskustan näivettymisestä sekä kauppakeskuskeskittymästä, jonne kaikki haluavat. Mikään näistä ei edusta minun kokemustani, joka siis on vain kolmen kuukauden ajalta. Minun ensimmäisiä kokemuksiani Kouvolasta on viime syksyltä, kun olin tutustumassa uuteen työpaikkaani. Ihastelin syksyn värjäämiä kaupunkialueen puistoja, Manski-kävelykadun hyvää saatavuutta sekä näitä keskustan korkeita taloja, joista tuli Berliini mieleeni. Sain käydä myös hetimiten Pohjola-talon katolla, ja voi veljet mikä paikka! Huomasin sanovani jo syksyllä ”ihan kuin olisin ulkomailla”. Kouvola yllätti minut positiivisesti. Sanon nyt ihan näin julkisesti puhuvani vain hyvää Kouvolasta, minun uudesta kaupungistani. Puutun asiaan, jos muuta kuulen ja korjaan, tarkennan. Haluankin haastaa muutkin kouvolalaiset puhumaan hyvää meistä ja kaupungistamme, sillä uskon vahvasti siihen, että hyvän puhumisella saa hyvää aikaan. Lue koko uutinen:

