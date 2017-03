Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lypsykoneet sammuivat Raussilassa — maatilojen määrä on puolittunut 20 vuodessa Elimäen Raussilan kylän viimeiset lypsylehmät lähtivät Parkon tilalta viikko sitten. Parhaimpina vuosina 1950-luvulla kylässä oli 63 tilaa, jotka lähettivät maitoa meijeriin, maanviljelijä Reino Parkko muistelee. Nyt jäljellä on 13 koko vanhan Elimäen kunnan alueella. Maitotilojen määrän uskotaan vähenevän lähivuosina. MTK:n luottamustehtävissä toimineen Parkon mukaan maaseudun rakennemuutos on syönyt pelkästään Elimäellä 300—400 työpaikkaa viimeisten 20 vuoden aikana. Vuoden 2016 lopussa Kouvolassa oli 92 maidon lähettäjää eli maitoa meijeriin toimittavaa tilaa. Vuonna 2005 määrä oli 231. Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan maatilojen määrä on puolittunut Suomessa EU-jäsenyyden aikana. Vuonna 1995 maatiloja oli 100 000 maatilaa. Vuonna 2015 tiloja oli jäljellä 51 000. Jäljelle jääneet maatilat ovat aiempaa suurempia. Suomessa maatilan keskimääräinen pinta-ala on 40 hehtaaria, kun se muissa EU-maissa oli 16 hehtaaria. Yhä useammin viljellään omien peltojen lisäksi vuokrapeltoja. Suomessa suurin osa tiloista on perheviljelmiä. Vaikka lypsykarja lähti, Parkon tila jatkaa toimintaansa. Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos viime syksynä. Nuori isäntä Kari Parkko vaihtoi ensi töikseen tilan tuotantosuunnan lypsykarjasta lihakarjaksi. — Lypsykarjatilan jatkaminen olisi vaatinut raskaat investoinnit. Kun maidon tuottajahintakaan ei osoita kohoamisen merkkejä, en pitänyt yhtälöä enää järkevänä, Kari Parkko sanoo. Lihakarjayrittäjänä investoinnit jäänevät noin puoleen lypsykarjan vaatimuksista. Lue koko uutinen:

