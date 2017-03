Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pioneeripuiston asuntomessualueen ensimmäisistä tonteista jätetty hakemukset Asuntomessujen ensimmäiset tonttihakemukset on tehty. Projektipäällikkö Sanna Kauppi kertoo, että tonteista kiinnostuneet ovat olleet pääsääntöisesti Kouvolasta. Ensimmäinen hakuvaihe kestää toukokuun loppuun. Tässä vaiheessa on mahdollista hakea kaikkia tontteja. —Odotamme, että pääosa hakemuksista jätetään vasta toukokuun lopussa, Sanna Kauppi kertoo. Toukokuun loppuun mennessä jätetyistä hakemuksista tehdään varauspäätökset kesäkuussa. Tämän jälkeen käynnistyy toinen kierros, jolloin ilmoitetaan jäljellä olevien tonttien määrä ja sijainti. Toisen vaiheen hakemukset käsitellään syyskuussa. Hakuaikaa on elokuun loppuun. Tonttien markkinointi aloitettiin 9. maaliskuuta. Asuntomessutontteja esitellään keväällä Kouvolan RAK-messuilla. 22. huhtikuuta asuntomessutontteja esitellään paikan päällä Pioneeripuistossa, jolloin voi myös tutustua Suomen Viljavan biolämpövoimalaan, joka tuottaa uusiutuvaa kaukolämpöä myös asuntomessualueelle. Mukana tapahtumassa on myös KSS Energia. Asuntomessut ja tontit ovat esillä myös Kouvola-päivänä toukokuussa sekä Kympin Nainen -tapahtumassa. Maaliskuussa asuntomessutontteja esitellään Hansassa asuntojen superpäivässä. Lue koko uutinen:

