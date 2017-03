Uutinen

Kouvolan Sanomat: Roni Leppä kumartaa Elvikselle Kuusankoskella Rokin kuninkaaksi tituleeratun Elviksen kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Tästä syystä Pato-klubi on omistanut kaksi iltaa Elviksen musiikille ja sen ystäville. Ensimmäinen ilta keräsi klubille helmikuussa lähes 60 Elvis-fania. Toinen keikka on tänään sunnuntaina. Esiintyjä on molemmilla kerroilla sama, Roni Leppä, Kausalan oma rokkikukko bändeineen. Leppä on Elviksen uskollinen ihailija. Vuoden 2014 Voice of Finlandiin osallistuessaan hän sai iltapäivälehdeltä liikanimen Suomen Elvis. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/26/Roni%20Lepp%C3%A4%20kumartaa%20Elvikselle%20Kuusankoskella/2017632/4