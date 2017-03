Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tuuli kaatoi puita — Juna jumissa Savon radalla Kinnin ja Hillosensalmen välillä Savonradalla Kouvola—Mikkeli välillä junaliikenne on keskeytetty radalle kaatuneitten puitten takia, tiedottaa Rataliikennekeskus. Oulusta Helsinkiin kello 12.46 lähtenyt juna IC 70 on jäänyt jumiin Savon radalle. Paikka on Kinnin ja Hillosensalmen välillä lähellä Kauppilaa. Sähköradan korjaus- ja puiden raivaustyöt on käynnistetty. Rataliikennekeskus arvioi, että sähkörata saadaan korjattua liikennöitävään kuntoon aamuun mennessä. — Yleensä raivaustöissä menee 10—12 tuntia, Rataliikennekeskuksesta kerrotaan. Savon rata on suljettu liikenteeltä, kunnes raivaus- ja korjaustyöt saadaan tehtyä. Liikenteen keskeytyminen Savon radalla peruu vielä tänä iltana yhden junavuoron, jonka oli tarkoitus lähteä Kouvolasta Pieksämäen suuntaan kello 20.47. Oulusta Helsinkiin matkalla olleen junan matkustajille pyritään järjestämään kuljetus mahdollisimman pian. Rataliikennekeskus tarkentaa arviotaan raivaustöiden kestosta myöhemmin. Lue koko uutinen:

