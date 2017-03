Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vaalikoneesta selviää, mikä on Kouvolan kehittämisen suurin ongelma Kaakon Viestinnän vaalikoneeseen on vastannut 225 kouvolalaista ehdokasta. Vaalikoneesta selviää muun muassa se, mikä on ehdokkaiden mielestä Kouvolan kehittämisen suurin ongelma. Asiasta on vaalikoneessa lähes 70-prosenttinen yksimielisyys. Suurin ongelma on tullut esille päätöksenteossa pitkin kuluvaa valtuustokautta. Suurin ongelma selviää Kouvolan Sanomien verkko- ja paperilehdestä maanantaiaamuna. Sitä ennen asiaa voi käydä jo tutkimassa ennakkoon Kaakon Viestinnän vaalikoneessa. Vaalikone on osoitteessa kouvolansanomat.fi/vaalikone Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/26/Vaalikoneesta%20selvi%C3%A4%C3%A4%2C%20mik%C3%A4%20on%20Kouvolan%20kehitt%C3%A4misen%20suurin%20ongelma/2017222059181/4