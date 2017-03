Uutinen

Kouvolan Sanomat: Valkealan kirkon lähes 200-vuotias alttaritaulu palasi konservointilaitokselta kotiin — asennus vei alle tunnin Valkealan kirkon vanha alttaritaulu, Anders Gustav Thitzin maalaama Ristiltä otto (1819) on palannut kotikirkkoonsa. Taulu oli viime kesästä lähtien konservoitavana Valamon luostarin konservointilaitoksella. Kookkaan tauluvanhuksen irrottaminen oli viime vuonna monimutkainen ja vaivalloinen urakka. Asennus takaisin seinälle sen sijaan sujui tämän viikon torstaina kolmessa vartissa. Osa seurakuntalaisista on kokenut maalauksen synkkäsävyisenä, eivätkä he ole olleet aivan väärässä. Teosta on peittänyt paksu lika- ja nokikerros. Vuosikymmenien takaisessa korjauskäsittelyssä lakka oli levitetty maalaukseen likaiselle pinnalle. Valamon konservaattoreiden käsittelyssä värit kirkastuivat huomattavasti. — Myös maalauksen alareunassa olevat rakennukset ja ristit erottuvat nyt paremmin, konservaattori Anna Lehikoinen kertoo Valamon luostarin blogissa. Alttaritaulun konservointi tuli maksamaan noin 12 000 euroa. Taulu paljastetaan seurakuntalaisille 90-vuotiaan Valkealan kirkon juhlajumalanpalveluksessa tänään sunnuntaina. Kello 10 alkavassa juhlamessussa saarnaa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Messun jälkeen ovat kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa ja juhlatilaisuus kirkossa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/26/Valkealan%20kirkon%20l%C3%A4hes%20200-vuotias%20alttaritaulu%20palasi%20konservointilaitokselta%20kotiin%20%E2%80%94%20asennus%20vei%20alle%20tunnin/2017222059031/4