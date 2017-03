Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ajatus päiväkotibussista sai kannatusta Korialla Korian Napan esikoululaiset tutustuivat maanantaina päiväkotibussiin. Ajatus bussimatkoista hoitopäivän aikana sai lapsilta varauksettoman kannatuksen. Kouvolan varhaiskasvatus suunnittelee ottavansa päiväkotibussin käyttöön elokuussa. Bussin hankintaan on varattu 350 000 euroa, ja hankinta kilpailutetaan kuluvan kevään aikana. Bussi on tarkoitettu esikouluikäisille. Esittelybussissa on tilat 22 lapselle. Suomessa bussissa voi kerrallaan olla enintään 21 lasta, mikä on varhaiskasvatuslain määräämä maksimiryhmäkoko. Ohjaajia on kolme: kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Lisäksi tarvitaan kuljettaja, jolla on sekä kuljettajan että päiväkotityöntekijän pätevyys. Viimeksi mainittu tarkoittaa esimerkiksi laitoshuoltajan tai keittäjän pätevyyttä. Esittelybussin keittiövarustukseen kuuluvat muun muassa pieni jääkaappi, mikroaaltouuni ja vesihanalla varustettu tiskiallas. Lapset riisuvat kengät kenkätelineeseen heti bussiin noustessaan. Vaatteille on kuivauskaappi. Päiväunien ajaksi kevyet turvaistuimet nostetaan pois, penkkien välinen pöytälevy lasketaan alas ja päälle levitetään patja. Yhdessä penkkivälissä nukkuu kaksi lasta. Päiväunien aikaan bussi ei aja. Bussi varustellaan aina tilaajan toiveiden mukaan, kausalalaisen Kiitokorin markkinointijohtaja Olli Aarnio muistuttaa. Päiväkotibussiin on mahdollista saada esimerkiksi lämpökaappi lämpimien ruokien säilytykseen tai induktioliesi työskentelytasoon. Päiväkotibussin vessa on tavallisen turistibussin vessaa tilavampi. — Kaksi vessaa olisi tietysti parempi, mutta yhdelläkin pärjää, lastentarhaopettaja Tanja Pohjola sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/27/Ajatus%20p%C3%A4iv%C3%A4kotibussista%20sai%20kannatusta%20Korialla/2017222067735/4