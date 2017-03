Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hyökkäyspeli on KooKoo-juniori Veetin vahvuus KooKoon juniorivalmentaja Jarkko Patjas ei muista nähneensä Veeti Korkalaista, 14, koskaan huonolla tuulella harjoituksissa, otteluissa tai pelimatkoilla. Pienestä pitäen Korkalaisen tuntenut Patjas toimi päättyneellä kaudella apuvalmentajana KooKoon C-junnujoukkueessa, jossa Korkalainen pelasi. Patjas kehuu pojan iloisuuden lisäksi tinkimätöntä harjoitteluintoa. — Hän on aina paikalla ylimääräisillä taitojäillä, keskittyy hyvin ja ottaa oppia vastaan. Hänen luistelunsa on valmista. Hyökkäyspeli on Veetin vahvuus. Kehitettävää löytyy puolustusalueen puolustuspelistä niin kuin melkeinpä kaikilla hänen ikäisillään, Patjas analysoi. 6-vuotiaana kiekkokouluun menneen Korkalaisen iloisuus saa tarttua muuhun joukkueeseen. Omasta mielestään hän on varsin puhelias pelikaverien seurassa. — En ole mikään moottoriturpa, mutta kyllä juttua tulee kopissa. Korkalainen valittiin runsaat kaksi viikkoa sitten Pohjola-leiriltä oman ikäluokkansa eli 2002-syntyneiden maajoukkueryhmään. Jo 61. kerran järjestetylle Pohjola-leirille Vierumäelle kutsutaan vuosittain 102 alle 16-vuotiasta lupaavaa jääkiekkoilijaa. Heistä seulotaan 44 pelaajan rinki, josta muodostetaan juniorimaajoukkueen runko. Viiden leiripäivän ohjelmassa on jää- ja oheisharjoittelua, testejä ja pelejä kuuden joukkueen ryhmissä. KooKoosta leirille osallistui Korkalaisen lisäksi toinen hyökkääjä Akseli Mäkinen. — Aluksi oli pukukopissa aika hiljaista, kun kaikki katselivat toisiaan, mutta hyvä meininki siitä saatiin päälle. Kauden tavoitteeni oli päästä Pohjola-leirille. Testeissä saavutin vaaditut rajat, Korkalainen viittaa 500 metrin luisteluun, yhden jalan kyykkyyn, leuanvetoon ja vatsalihastestiin. KooKoon junioritoiminta lujittuu kaiken aikaa lajin suurseurojen varjossa. Korkalaisesta tuli jo 12:s KooKoota edustava juniori, joka on noussut maajoukkueympyröihin kuudesta peräkkäisestä ikäluokasta 1997—2002. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/27/Hy%C3%B6kk%C3%A4yspeli%20on%20KooKoo-juniori%20Veetin%20vahvuus/2017222069076/4