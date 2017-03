Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kahden miehen kiertueteatteri mahtuu pakettiautoon Sami Markuksen työt ovat levällään pitkin Suomea. Hän kiertää maata pakettiautolla yhdessä Jaakko Loukkolan kanssa. Autossa kulkevat kaksikon työvälineet. Kuormassa ovat muun muassa vuohen sarvet ja miehenmentävä marsupuku. Markus ja Loukkola esittävät turkulaisen Linnateatterin ohjelmistoon kuuluvaa näytelmää Herra Hakkarainen harrastaa. Markus on Hakkarainen, Loukkola tekee näytelmän muut roolit. Syyskuun alusta toukokuulle esityksiä kertyy noin kaksisataa. — Pohjoisin paikka, jossa olemme käyneet esityksen kanssa, on kai ollut Ivalo, Markus sanoo. Kaksikko kiertää nyt yhdessä viidettä vuotta. Markuksen mukaan yhteistyö on sujuvaa, eikä toisen naama ala kyllästyttää, vaikka ollaankin paljon samoilla neliöillä. — Molemmilla on myös omaa aikaa ja omat jutut. Kun kiertuepaikkakunnalla on tauko, emme välttämättä mene käsi kädessä syömään, Markus sanoo. Tiistaina ja keskiviikkona näytelmää esitetään Kouvolan teatterissa. Herra Hakkarainen harrastaa Linnateatterin vierailuesitys Kouvolan teatterissa. Esityksen kesto on 40 minuuttia. Ikäsuositus 3 vuodesta ylöspäin. Esitykset pienellä näyttämöllä 28. ja 29.3. kello 10 ja 18. Lue koko uutinen:

