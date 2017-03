Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan muuttotappio sattaa olla selätetty vuonna 2019 Tilastokeskus ennustaa Kouvolan muuttotappion kääntyvän varovaiseksi voitoksi vuonna 2019. Kymenlaaksossa muuttoliike muuttuu ennusteen mukaan positiiviseksi vuonna 2020. Kymenlaakson liiton vastaavan aluekehitysjohtajan Riitta Kallströmin mukaan syitä Kymenlaakson mahdolliselle positiiviselle väestökehitykselle on useita. Yksi niistä on Helsingistä Vaalimaalle asti rakennettava E18-moottoritie. — Ennusteissa pyritään katsomaan maakunnan kehitystä. Kymenlaaksossa on vireillä paljon investointeja. Esimerkiksi E18-tien odotetaan tuovan mukanaan yritystoimintaa, työpaikkoja ja muuttoliikettä, Kallström kertoo. Tilastokeskuksen ennusteessa on Kallströmin mukaan huomioitu myös Kouvolan isoja hankkeita, kuten tuleva matkakeskus, Kymi Ring, asuntomessut, ammattikorkeakoulujen fuusio ja rautateihin liittyvän logistiikan kehittäminen. Hän kuitenkin varoittaa, että ennuste on vain ennuste. — Ne ovat aina todellisuutta optimistisempia. Uskon kuitenkin, että Kymenlaakson osalta aallonpohja on saavutettu, ja tästä on suunta ylöspäin. Kallströmin mukaan Kymenlaakson muuttovirta muodostuu töiden perässä muuttavista ihmisistä. — Lisäksi maahanmuutto tuo lisäväkeä esimerkiksi Venäjältä. Vaikka Kymenlaakson muuttoliike on lisääntymässä, työllisyys on kuitenkin tilastoennusteissa laskussa. — Ikääntyvät ihmiset jäävät eläkkeelle ja poistuvat työllisten tilastosta. Suurempi syy kehitykselle on työpaikkojen väheneminen etenkin metsäteollisuuden rakennemuutoksen jälkeen. Erityisen huolissaan Kallström on Kymenlaakson taakseen jättävistä nuorista. — Alle 30-vuotiaiden lähtömuutto on tulomuuttoa huomattavasti suurempaa. Yliopiston puuttuminen on paha asia Kymenlaaksolle. Lue koko uutinen:

