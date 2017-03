Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan tennishalli Sarkolassa on myynnissä — rajallisia resursseja halutaan suunnata Kotkaan Kouvolan Tennishalli Oy:n pääomistaja Kymenlaakson Mailapelit Oy myy Sarkolassa sijaitsevan tennishallin. Yhtiö pyrkii löytämään ostajan, joka yhdessä hallin keskeisen toimijan Kouvolan Tennisseuran kanssa kehittäisi paitsi tennisolosuhteita, myös vieressä sijaitsevaa ylipainehallia monipuoliseksi liikuntapaikaksi. Niin sanottua kuplahallia käyttävät tennisväen ohella niin Susien salibandyjoukkueet kuin golfaritkin, jälkimmäiset talviharjoittelupaikkanaan. Kymenlaakson Mailapelit Oy:n toimitusjohtaja Pasi Ahti toivoo, että ostaja löytyisi tenniksen parista, mahdollisesti vahvistettuna muilla sidosryhmillä. — Siinä tapauksessa, että ostajaksi tulisi aivan ulkopuolinen sijoittaja, olisi hyvä, jos osakkaiden joukkoon mahtuisi myös tenniksen edustajia, Ahti sanoo. KoTS:n valmennuspäällikkö Ville-Heikki Talvenmaa kiteyttää seuran tavoitteet lyhyesti. — Me toivomme, että hallin uusi omistaja pystyy pitämään yllä täysipainoisen toiminnan takaavat olosuhteet. Omistajayhtiö päätti hallin myynnistä viime marraskuussa. Yksityisten osakkaiden omistavalla yhtiöllä on kaksi hallia, joista toinen sijaitsee Kotkan Ruonalassa. Rajallisia resursseja halutaan nyt suunnata eteläiseen Kymenlaaksoon. — Työskentelen Kotkassa hallimestarina, hoidan kiinteistöön liittyvät juoksevat asiat ja toimin lisäksi Smash-Kotkan päävalmentajana, kertoo Ahti, joka on myös yksi halliyhtiön osakkaista. Samanlaista järjestelyä Ahti kaipailee Kouvolaankin. — Kouvolalaisessa tenniksessä voisi mainiosti työskennellä kaveri, joka hoitaisi puolipäiväisesti hallintoasioita ja kiinteistöä, ja jonka toinen puolikas vakanssi koostuisi tenniksestä. Ville-Heikki Talvenmaa tekee loistavaa työtä valmennuksen ja kisajärjestelyjen parissa, mutta hänen aikansa ei mitenkään voi riittää kiinteistöhommiin. Hallimestarin hommia hoitelee Markku Heinonen. Kouvolan hallissa on vuosien varrella ollut edellä mainitun kaltaisia ammattilaisia, muiden muassa Lassi Nykänen, mutta kuten Ahti sanoo, pääkaupunkiseudulta tulleita ihmisiä on toisinaan hankala saada kotiutumaan Kymenlaaksoon. — Esimerkiksi Nykänen vaikuttaa nyt Smash-Espoon valmennusvastaavana. Kiinnostusta hallia kohtaan on ollut. — On vain vaikea sanoa, miten tosissaan jotkut ostajakandidaatit ovat, Ahti miettii. Kouvolan tennishallin velaton hinta on 485 000 euroa, mitä Ahti ei pidä mahdottomana investointina. — Ja jos velat siirretään omaksi paketikseen, sijoitusta tarvittaisiin 240 000 euroa. Kymmenelle osakkaalle jäisi vain parinkymmenen tuhannen sijoitus henkeä kohti. Millaista bisnestä halli tekee? — Minulla on hyvä omatunto luopua siitä. Olosuhteet ja perusasiat ovat kunnossa, ja viime tilikaudella halli teki ensimmäisen positiivisen tuloksen. Talvenmaan mukaan KoTS ei pysty ostamaan hallia. — Paras vaihtoehto olisi sellainen omistaja, joka pystyisi todella panostamaan hallin kehittämiseen ja markkinointiin. Uusien harrastajien ja firmojenkin houkutteleminen olisi hallinpitäjän hommaa. Seura tekee parhaansa niillä resursseilla, mitä meillä on. Päätös kuplahallin kohtalosta tehdään toukokuun puolivälissä. Muuten Kouvolan halliin suunnitellut lähiaikojen investoinnit, kuten led-valojen asentaminen, toteutuvat. — Kotkalaisten pelaajien nousu on monen tekijän summa, ja sama koskee Kouvolaa. Kansallisten kisojen järjestäjänä KoTS on Suomen ykkönen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/27/Kouvolan%20tennishalli%20Sarkolassa%20on%20myynniss%C3%A4%20%E2%80%94%20rajallisia%20resursseja%20halutaan%20suunnata%20Kotkaan/2017222065817/4