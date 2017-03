Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lähes 70 prosenttia ehdokkaista: Nurkkakuntaisuus on Kouvolan kehittämisen suurin ongelma Kouvolan kuntavaaliehdokkaat ovat vahvasti sitä mieltä, että nurkkakuntaisuus on Kouvolan kehittämisen suurin ongelma. Kaakon Viestinnän vaalikoneeseen vastanneista 225 kouvolalaisesta ehdokkaasta 68 prosenttia katsoo nurkkakuntaisuuden haittaavan eniten kehittämistyötä. Kouvolan sitoutumattomien ehdokkaista lähes 90 prosenttia on vaalikoneen väitteen kanssa samaa mieltä. Väite kuului: Nurkkakuntaisuus on Kouvolan kehittämisen suurin ongelma. Väite jakaa eniten Kristillisdemokraattien ehdokkaita: heistä 50 prosenttia on väitteen puolella, 48 prosenttia vastaan. Maria Hyppänen (kd.) on väitteen kanssa täysin samaa mieltä. — Jokainen kuntalainen kantaa omalla asennoitumisellaan kortensa yhteiseen kekoon — joko valitsemalla asenteekseen nurkkakuntaisuuden tai yhteisöllisyyden, hän sanoo vaalikoneen perusteluissaan. Sari Hyytiäinen (vihr.) löytää nurkkakuntaisuuden lisäksi toisenkin murheen. — Ongelmana on myös kuntalaisten oma vähättelevä suhtautuminen kotikaupunkiaan kohtaan. Pekka Korpivaara (kok.) sanoo, että Kouvolan edustajien pitäisi ajaa tiukemmin ja enemmän yhtenä rintamana Kouvolan etua maakuntatasolla. Risto Kuisma (sd.) sanoo, että nurkkakuntaisuus on suuri, mutta ei suurin ongelma. Hän ei kuitenkaan vaalikoneen perusteluissaan ota kantaa siihen, mikä on kaupungin suurin ongelma. Mika Byman (vas.) on väitteestä täysin eri mieltä. Hän löytää suurimmat ongelmat muualta. — Tiettyjen ryhmien kähmiminen on suurin ongelma. Demokratiaa lisää ja alueelliseksi. Liisa Varjola (kesk.) ei allekirjoita väitettä. Hän on jokseenkin eri mieltä. — Tarvitsemme edustajia joka nurkalta, koska Kouvola on todella laaja alue, missä on paljon eroavaisuuksia, toki samankaltaisuuksiakin. On hyvä, että tietoa saadaan päättäjien sisältä, olkoonkin, että tieto voi olla kapeakatseisesti esitettyä, hän sanoo. Vaalikone on osoitteessa kouvolansanomat.fi/vaalikone Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/27/L%C3%A4hes%2070%20prosenttia%20ehdokkaista%3A%20Nurkkakuntaisuus%20on%20Kouvolan%20kehitt%C3%A4misen%20suurin%20ongelma/2017222058489/4