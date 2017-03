Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lempo-festivaali soi Kuusankoskitalossa, kirkossa ja kauppakeskuksissa — Kalevauva.fi-duo soittaa K18-keikalla Koko perheen kansanmusiikki- ja kansantanssijuhla Lempo-festivaali järjestetään pääsiäisen jälkeisenä viikonloppuna Kouvolassa. Teemana on Suomalaisia tuntoja 100 vuotta. Päätapahtumaa vietetään Kuusankoskitalossa lauantaina 22. huhtikuuta. Päivällä voi kuunnella aulasoittoa ja osallistua lukuisiin työpajoihin. Illan pääkonsertissa esiintyvät muun muassa Äijäkanteleet, Lohtutorttu ja Kasareikka. Edellisiltana järjestetään kapakkakierros, jolloin festivaalien antiin pääsee maksutta osalliseksi Kattilassa Kuusankoskella, Betonyssä ja Nevillessä Kouvolassa sekä Kuja-Kollissa Korialla. Kansanmusiikki soi myös myös kauppakeskuksissa ja palvelutaloissa. Varaslähtö tapahtumaan otetaan toisena pääsiäispäivänä, jolloin Kouvolan keskuskirkon konsertissa esiintyvät muun muassa Lohtutorttu ja SävelSiskot. Lempoon kuuluu tänä vuonna myös kaikille avoin sävellys- ja sanoituskilpailu. Sävellyksiä voi lähettää maaliskuun ajan. Lisätietoja löytyy tapahtuman nettisivuilta. Lempo on järjestäjien mukaan matalan kynnyksen tapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille. Tästä huolimatta Lempoon kuuluu tänä vuonna myös yksi K18-tilaisuus. Ravintola Aulassa nähdään festivaalin päätteeksi ainakin Tuikeat mussukat ja Kalevauva.fi, jonka sanoitukset on kerätty suoraan kansan suusta: vauva.fi-foorumilta. — Myöhäisillan ohjelma on astetta roisimpi kuin alkuillan konsertti, kertoo Lempo ry:n puheenjohtaja Maiju Laurila. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

