Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myrskyn aiheuttamia sähkökatkoja korjataan pitkin yötä — Kouvolassa illalla vielä yli 1600 sähkötöntä taloutta Myrsky on aiheuttanut sähkökatkoja Kouvolassa pitkin iltaa. Katkoja on joka puolella Kouvolaa. Ensimmäisen myräkän jälkeen katkojen määrä saatiin jo laskuun, mutta myöhemmin illalla sähköttömien asiakkaiden määrä alkoi taas kasvaa. Enimmillään sähköttömiä asiakkaita oli alkuillasta yhteensä yli 3000. Iltakymmenen jälkeen KSS Energialla oli noin 700 asiakasta ilman sähköä. Määrä kävi enimmillään yli 1600:ssa. Kymenlaakson Sähkön asiakkaita oli ilman sähköä Inkeroisten, Sippolan ja Utin alueilla reilut 400. Järvi-Suomen Energian verkossa Kouvolan alueella Jaalassa ja Valkealassa oli sähköttä yhteensä vajaat 350. Vaurioiden korjaamiseen oli varauduttu hälyttämällä lisähenkilöstöä töihin. — Vikojen korjaus on hyvässä vauhdissa ja linjoille kaatuneita puita raivataan sitä mukaan kun vikapaikkoja ilmenee. Myrskypuuskat ovat väistymässä nopeasti ja pyrimme saamaan sähköt palautettua kaikille asiakkaillemme aamuun mennessä, arvioi Kymenlaakson Sähköverkon käyttöpäällikkö Harri Nummenpää puoli kymmenen jälkeen illalla. Myrsky teettää kiirettä myös pelastuslaitokselle. Eri puolilla Kouvolaa ja Iittiä sen tehtäväksi on tullut lukuisia vahingontorjuntatehtäviä. Päivitetty tilanne viimeksi kello 22.34. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/27/Myrskyn%20aiheuttamia%20s%C3%A4hk%C3%B6katkoja%20korjataan%20pitkin%20y%C3%B6t%C3%A4%20%E2%80%94%20Kouvolassa%20illalla%20viel%C3%A4%20yli%201600%20s%C3%A4hk%C3%B6t%C3%B6nt%C3%A4%20taloutta/2017647/4