Kouvolan Sanomat: Yksi Kouvojen mestarijoukkueen tähdistä D.J. Richardson valitsi viime kevään jälkeen uudeksi osoitteeksi Belgian Yksi Kouvojen viime kevään mestaruuden tärkeimmistä takuumiehistä, D.J. Richardson jatkaa ammattilaisuraansa Belgiassa — ja tekee sen tyylillä. Richardson on pelannut itsensä fanien sydämiin ja on Spiroun ykkönen pisteissä (keskiarvo 12,8) sen jälkeen, kun Brandon Bowman (16,7) siirtyi tammikuussa Israeliin. Peliaikaa Richardson on ansainnut nykyjoukkueestaan kolmanneksi eniten (runsaat 24 minuuttia). 200 000 asukkaan Charleroin koripalloylpeys Spirou pelaa yli 6 000 istumapaikan Spiroudomessa, ja joukkue on Belgian liigassa seitsemäntenä. Helmikuun lopussa kotiottelussa Richardson pommitti 26 minuutissa 24 pistettä: kaaren takaa 6/13, ja nappasi neljä levypalloa, yhden syötön ja kaksi riistoa. Richardson siirtyi Kouvolasta Charleroihin, kun hänen agenttinsa sai keväällä soittoja monilta seuroilta. — Osa tarjosi enemmän rahaa kuin Spirou, mutta Mestareiden liigan pelaaminen kallisti kupin tähän suuntaan. Kohtasimme kovia joukkueita muun muassa Turkista ja Serbiasta. Tämä oli ilman muuta fiksu valinta, Richardson ker-too. Kaikkiaan Spirou on tällä kaudella ahkeroinut neljässä sarjassa: Belgian cup, Belgian liiga, Mestareiden liiga ja Europe cup. Belgian cupista lähtö tuli joulukuussa kahden ottelun yhteistuloksella 180—189 Limburgia vastaan. Loka–tammikuussa pelatuista 14 Mestareiden liigan ottelusta Richardson pääsi mukaan yhdeksään kärsittyään kauden aikana parikin kertaa lievästä jalkavammasta. Kuusi voittoa ei riittänyt jatkoon, minkä jälkeen eurokampanja jatkui kahden Europe cup -ottelun verran Nanterrea vastaan. Ensimmäisessä osaottelussa helmikuun alussa Richardson upotti kotiyleisön mieliksi kolmosen, jolla nosti Spiroun pisteen voittoon, mutta kahta viikkoa myöhemmin Nanterre oli kotonaan terävämpi 86—78 ja meni yhteistuloksella jatkoon. Nyt Spirou keskittyy vain Belgian liigaan, jossa kahdeksan parasta jatkaa playoffeihin. — Mitä tahansa voi tapahtua. Kuten viime keväänä Suomessa näimme, kahdeksas voi pudottaa jatkosta ykkösen ja seiska kakkosen. Joukkueemme tavoite on taistella mitalisijasta. Spiroun apulaisvalmentaja Pascal Angillis totesi, että jos häneltä kysytään, Richardson pysyy joukkueessa jatkossakin. Richardson ei itse osaa sanoa vielä juuta eikä jaata. — Tätä kautta on vielä paljon jäljellä. Yritän vain huolehtia siitä, että pelaan mahdollisimman hyvin, ja näitä asioita mietitään sitten kauden päätyttyä. Pitää yrittää pysyä terveenä, pelata hyvin, kiivetä tikkaita puola kerrallaan ja katsoa, kuinka korkealle rahkeet riittävät. Richardson täytti helmikuussa 26 vuotta. Hänen suunnitelmissa on, että viiden vuoden päästä osoite on muualla kuin Belgiassa. Richardson joutui lähtemään viime keväänä Kouvolasta heti mestaruuden ratkettua. — Harmittaa, että jäi näkemättä keskustassa järjestetty kansanjuhla. Eurooppaan palasin elokuun 15. päivä, joten tulihan siinä kolmisen kuukautta oltua kotikulmilla (Peoria, Illinois), mikä tuli tarpeeseen, koska kauden aikana en ollut käynyt siellä kertaakaan. Richardson muistelee Kouvolaa ja Kouvoja lämmöllä. Hänen mielestään fanit olivat mahtavia kauden aikana ja varsinkin kevään ratkaisupeleissä. — Yleisö oli upeasti mukana. Pelasin Suomessa kaksi kautta, ja niiden aikana en nähnyt yhtä hienoa touhua missään. Melkein täytimme jäähallinkin. Haluan kiittää kaikkia meitä kannustaneita. Se oli hienoin kokemukseni Suomessa.

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/27/Yksi%20Kouvojen%20mestarijoukkueen%20t%C3%A4hdist%C3%A4%20D.J.%20Richardson%20valitsi%20viime%20kev%C3%A4%C3%A4n%20j%C3%A4lkeen%20uudeksi%20osoitteeksi%20Belgian/2017222065193/4