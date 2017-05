Uutinen

Kouvolan Sanomat: Asuntomessut yhdessä päivässä — Korian alakoululaiset näyttivät mallia Jos Korian koulun ykkös- ja kakkosluokkalaisilta kysytään, niin viihtyisä asuinympäristö alkaa jo kadunnimestä. Niinpä heidän rakentamillaan asuntomessuilla kadunnimiksi valikoituivat esimerkiksi Aurinkopolku, Lomatie, Karkkikatu ja Ilontie. Kevään mittaan koululaiset rakensivat unelmiensa koteja kenkälaatikoihin. Kenkälaatikkotaloista rakennettiin miniasuntomessut Korian monitoimitaloon. Messuvieraat — muut koululaiset, opettajat, vanhemmat ja isovanhemmat— saivat äänestää suosikkiaan kaikkiaan 93 messukohteesta. Messujärjestelyt kestivät tällä kertaa vain yhden päivän. Osoitteessa Karkkikatu 16 löytyy ensimmäisellä luokalla olevan Eetu Ikosen talo. Minitalon pihalla kasvaa omenapuu, polku kiertää talon editse ja suihkulähde kruunaa koko komeuden. — Suihkulähde on niin iso, että sen alta voi juosta, nuori rakentaja kehuu silminnähden ylpeänä aikaansaannoksestaan. Sisäpuolelta löytyvät ainakin sänky, roskis, suihku ja koiranruokakuppi. Talo on suunniteltu nelihenkiselle perheelle ja kymmenelle koiranpennulle. Kissanpentuja on ehkä kaksi. Jos saisi rakentaa millaisen talon vaan, Eetu Ikonen kalustaisi sen telkkarilla, parilla sohvalla, nojatuoleilla ja keinutuolilla. Keittiöön jääkaappi ja uuni, pihalle keinut, grilli ja ulkovarasto. — Niin, ja trampoliini, ihan taatusti. Pinja Walinin, Aino Nyholmin ja Eetu Yrjölän unelmien taloissa olisi ainakin poreamme, sauna ja vesiliukumäki. — Keittiön pöytä ei ole niin välttämätön, koska on paljon kivempi syödä sohvalla, kolmikko perustelee. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/05/26/Asuntomessut%20yhdess%C3%A4%20p%C3%A4iv%C3%A4ss%C3%A4%20%E2%80%94%20Korian%20alakoululaiset%20n%C3%A4yttiv%C3%A4t%20mallia/2017222300158/4