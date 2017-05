Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa yli 20 kirpputoria lauantain Siivouspäivänä — katso lista Huomenna lauantaina järjestetään jälleen Siivouspäivä. Kuka tahansa voi laittaa kirpputorin pystyyn muun muassa pihoille, katujen varsille tai omaan kotiin. Isompia myyntipaikkoja voi perustaa esimerkiksi taloyhtiön tai asuinalueen voimin. Myyntipaikan voi ilmoittaa siivouspaiva.com-sivustolle kirjautumalla sisään ja merkitsemällä paikan karttaan. Kouvolassa mukaan on toistaiseksi ilmoittautunut 22 myyjää ja Iitissä yksi. Siivouspäivä on kahdesti vuodessa järjestettävä valtakunnallinen kierrätystapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 2012. Lue koko uutinen:

