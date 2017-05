Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskelaiset koululaiset kaunistivat kouvolalaista puistoa koivuntaimilla Koivu on suomalainen, sillä on mustavalkoinen runko, siitä tehdään paperia ja saunavihtoja. Kuusankoskelaisen Kymintehtaan koulun seitsemäsluokkalaisille koivu toi mieleen muun muassa nämä asiat. Oppilaat olivat saaneet kunniatehtävän istuttaa 50 rauduskoivun tainta kouvolalaiseen puistikkoon, josta oli poistettu pystyyn kuolleita poppeleita. Alma Sivulan ja Elli Pessan mielestä homma oli kiva tapa viettää koulupäivää. He pyöräilivät paikalle luokkatovereidensa tavoin biologian opettajansa Taina Soimakallion johdolla. Tytöt pitivät koivua kauniina, kotimaisena puuna. — Se on hienoa, kun ison koivun lehdet lepattavat tuulessa. Koivusta voi tehdä saunavihdan. Olen kokeillut vihtoa, mutta se ei ollut kivaa, Elli Pessa sanoi. Metrinkorkuiselle koivuntaimelle kuoppaa kaivaessaan Eetu Hämäläinen pohti, mitä koivusta tulee hänelle mieleen. — Luonto ja Lappi. Siellä on niitä vaivaiskoivuja, hän tuumasi. Ajatuksen takana on taimet lahjoittanut Kuusankosken Viherpiste Ky, josta otettiin yhteyttä koulun rehtoriin ja kaupungin viherpäällikköön. — Kampanja liittyy Suomi100-juhlavuoteen. Lahjoitamme vuoden aikana 100 Suomen kansallispuun rauduskoivun tainta, puutarhuri Arja Sarkanen kertoo. Puolet lahjoitustaimista meni siis nyt kuusankoskelaisten koululaisten avulla koristamaan kouvolalaista puistoaluetta Uudismaankadun ja Voimakadun risteyksen tuntumaan. Sarkasen mukaan viherpäällikkö Jouni Dahlmanin ideana oli tällä tavoin hälventää Kouvolan kaupunginosien välisiä vanhoja rajoja. Toiset 50 tainta Viherpiste lahjoittaa yksityishenkilöille 4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivän kunniaksi. Taimet ovat kotimaisia ja lähtöisin Forssan seudulta. Lue koko uutinen:

