Uutinen

Kouvolan Sanomat: Opastetut Alvar Aalto -kierrokset jatkuvat kesäkuun ajan Inkeroisissa Stora Enson Anjalankosken tehtaiden Alvar Aalto -miljööseen on tutustunut toukokuun aikana yli 200 kävijää. Kaikille avoimet kävelykierrokset jatkuvat vielä kesäkuun ajan. Kesäkuun kierroksille on ilmoittautunut jo yli 300 vierailijaa. Stora Enso esittelee Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Anjalankosken tehtaiden arvokasta teollisuus- ja asuinaluekokonaisuutta. Aalto suunnitteli 1930-luvulla Anjalan paperitehtaan sekä useita tuotanto- ja asuinrakennuksia alueelle. Opastetuilla kävelykierroksilla pääsee vierailemaan kahdessa Aallon suunnittelemassa asuintalossa sekä tutustumaan tehdasrakennuksiin valokuvanäyttelyllä. Kierroksia järjestetään touko-kesäkuussa keskiviikkoisin ja torstaisin kello 15 ja 18 sekä lauantaisin klo 11 ja 14. Ryhmille on mahdollisuus sopia muitakin aikoja. Maksuttomat kierrokset kestävät noin puolitoista tuntia. Stora Enso myös tukee Helsingissä sijaitsevan Ateneumin taidemuseon Alvar Aalto — Taide ja moderni muoto -näyttelyä. Näyttely on avoinna 24.9. asti, ja se on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/05/26/Opastetut%20Alvar%20Aalto%20-kierrokset%20jatkuvat%20kes%C3%A4kuun%20ajan%20Inkeroisissa/2017222300598/4