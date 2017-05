Uutinen

Kouvolan Sanomat: Samuel Pökälä voitti taas Kuusankoskella — ”Kyllähän metsään mahtuisi enemmänkin polkijoita” Lahtelaista TWD Länkeniä edustava Samuel Pökälä polki odotetusti voittoon maastopyöräilyn Kuusankoski MTB -kilpailussa helatorstaina. Pökälä voitti kilpailun myös vuosi sitten.Pökälä ja hollolalainen Aki Färm lähtivät 50 kilometrin kilpailussa muilta karkuun jo ensimmäisellä kierroksella. Maalissa Pökälän voittoaika oli 2 tuntia 39 sekuntia. Alamäkipyöräilijänä ja enduro-kuljettajana tunnettu Färm hävisi hänelle 57 sekuntia.Venäläinen Mihail Utkin sijoittui kolmanneksi ja Hyvinkään Pyöräilijöiden Antti Kuitto neljänneksi. Kärkinelikko erottui muusta ryhmästä selkeästi, sillä viidenneksi ajanut Imatran Urheilijoiden Lauri Tossavainen hävisi voittajalle jo kymmenen minuuttia.— Ensimmäisellä kierroksella pääsimme Färmin Akin kanssa hieman irti nousuissa ja jatkoimme hyvää matkavauhtia. Ajattelin viimeiselle kierrokselle lisätä vauhtia urheilukeskuksen mäkiin, jos pääsisin irti. Siinä onnistuinkin, ja loppuosa reitistä oli sen verran helpompaa, että sain pidettyä eron ajamalla maaliin asti, Pökälä, 26, kommentoi.Naisten kilpailussa ylivoimainen ykkönen oli Jyväskylän Pyöräilyseuran Sini Alusniemi. Hän käytti 50 kilometriin aikaa 2.18.09. Virolainen Greete Steinburg hävisi yhdelle Suomen parhaista pitkän matkan maastopyöräilijöistä yli yhdeksän minuuttia.Kuusankosken Urheiluseura on nyt palauttanut maastopyöräkilpailut Kouvolaan hiljaiselon jälkeen viime ja tänä vuonna helatorstaina. Kuusankoski MTB ei kuulu Suomen Pyöräilyunionin cup-kalenteriin. Järjestäjien tavoite ylittyi, sillä reitille lähti tänä vuonna 108 pyöräilijää.Ratamestari Sanna Karjalaisen mukaan niin järjestäjät kuin kilpailijat ovat olleet tyytyväisiä.— On mukavaa olla järjestämässä hyvät kisat. Ensi vuonna on tarkoitus jälleen kisat järjestää ja kenties kasvattaa osallistujamäärää. Kyllähän metsään mahtuisi enemmänkin polkijoita. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/05/26/Samuel%20P%C3%B6k%C3%A4l%C3%A4%20voitti%20taas%20Kuusankoskella%20%E2%80%94%20%E2%80%9DKyll%C3%A4h%C3%A4n%20mets%C3%A4%C3%A4n%20mahtuisi%20enemm%C3%A4nkin%20polkijoita%E2%80%9D/2017222301862/4