Uutinen

Kouvolan Sanomat: Susien jalkapallon junioriturnauksella Kouvolassa 10-vuotisjuhlat viikonloppuna Sarkolan, Lehtomäen, Saviniemen ja Valkealan kentät täyttyvät viikonlopun aikana, kun Sudet järjestää perinteisen jalkapallon junioriturnauksen.Yhteistyökumppaninsa Tykkimäen huvipuiston nimeä kantava turnaus pidetään nyt juhlavuoden hengessä, sillä kyseessä on kymmenes kerta.Turnaus järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007, jolloin osallistuneita joukkueita oli kolmisenkymmentä. Sen jälkeen joukkuemäärä on asettunut 50:n ja 100:n haarukkaan. Ennätys tehtiin vuonna 2015, kun neljällä kentällä kirmasi ja maaliverkkoja venytti peräti 105 joukkuetta. Viime vuonna Saviniemi tuli mukaan uutena kenttänä.7—12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien joukkueet pelaavat viikonlopun aikana satoja otteluita. Järjestävällä seuralla Susilla on turnauksessa mukana 14 joukkuetta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/05/26/Susien%20jalkapallon%20junioriturnauksella%20Kouvolassa%2010-vuotisjuhlat%20viikonloppuna/2017222302353/4