Kouvolan Sanomat: Yleisön kiitos on paras palkka — Tontereiden taituroiman kampanjan jatko on auki Menestystä Kouvolasta 2017 -tapahtuman alkujännitys kääntyi nopeasti iloksi kampanjan toisen ideoijan Roope Tonterin mielessä. — Meinasi taju lähteä kun avasimme tilaisuuden, kun jännitti niin paljon. Moni on tullut sanomaan, että olette kyllä järjestäneet hienon tapahtuman, Tonteri kiitteli parasta palkkaansa. Moni tosin on arvioinut hänen ja isä Pekka Tonterin touhuamista. — Ihan hulluja te kyllä olette. Emme me tätä kahdestaan olisi maaliin asti saaneet. Tässä on takana iso tukijoukko. Kouvolan ja sen yritysten imagoa jo kolmatta vuotta pönkittävän kampanjan tulevaisuus on nyt katkolla. — En sano, että tämän jatkaminen olisi mahdottomuus. Eläkkeelle ei aio tämän tiimoilta kuitenkaan jäädä. Lierihatun alla tuikkivissa silmissä siintää jotain. — Turha näin hyvää konseptia on tähän jättää. Olemme kehittyneet joka vuosi. Katsotaan tämän jälkeen, mitä tehdään jatkossa ja tehdäänkö jotain erilaista. ”En tykkää paperitöistä” Omista tulevaisuuden suunnitelmistaan kolminkertainen lumilautailun maailmanmestari on vielä vaitonainen. — Lumilautailun suhteen minulla on viitisen vuotta aikaa. Sitten alan miettiä, mitä teen isona. Toimistotöiden parissa puurtamista saattaa jarruttaa yksi asia. — En tykkää paperitöistä. Polttopuita on kiva tehdä. Enemmänkin näen itseni tulevaisuudessa puiden tekijänä. Kaupungissa on nyt Tonterin havaintojen mukaan mukava draivi päällä. — Kouvola menee positiivisempaan suuntaan.Kouvolassa tapahtuu nykyään paljon ja myös ihmiset ovat tosi aktiivisia. Yrittäjävetoiset ravintolat ja kahvilat saavat tunnustuksen. — Mielenkiinnolla myös odotan, minkälainen Manskista tulee, että saamme keskustaa elävöitettyä. Yhteistyökumppani Petri Paju Costella Oy:stä kiittelee ideaa, joka sai ihmiset sankoin joukoin liikkeelle. — Meille on ehdottoman tärkeää olla mukana tällaisessa toiminnassa. Jos näin paljon porukkaa on mukana, niin miksi emme osallistuisi jatkossakin. Tapahtumassa annettujen nuorten urheilijoiden stipendien ohella muistettiin myös toista kohderyhmää. Kouvola kaikki omaishoitajat pääsevät virkistäytymispäivälle Orilammelle. — Sinulla on suuri sydän, omaishoitaja Marjatta Huhtiniemi-Pitkänen kiitteli Roope Tonteria. Lue koko uutinen:

