Kouvolan Sanomat: Jari Lindström asettui Sampo Terhon taakse perussuomalaisten puheenjohtajakisassa Työministeri Jari Lindström (ps.) on asettunut puolueensa puheenjohtajakisassa julkisesti Sampo Terhon taakse. Lindström kertoi päätöksestään lauantaina Uuden Suomen blogissa. Lindströmin mukaan puolueen uudelta puheenjohtajalta vaaditaan läsnäoloa ja haluja kiertää kansan parissa säännöllisesti. — Mutta ennen kaikkea hänen tulee olla valmis laittamaan itsensä likoon puolueen eteen. Henkilön oma sitoutuminen on siis mielestäni äärimmäisen tärkeää, hän perustelee valintaansa. Terhon kovin kilpakumppani europarlamentaarikko Jussi Halla-aho on ilmoittanut aiemmin, että hän ei halua ministeriksi, vaikka hänet valittaisiin puolueen johtoon. Sen sijaan hän on kertonut jatkavansa työtään Euroopan parlamentissa. Lindström korostaa pitkässä kirjoituksessaan myös sitä, että puolueen johtajalla täytyy olla yleispoliittista osaamista ja valmiutta hallitustyöhön. Halla-aho on profiloitunut kapeasti maahanmuuttolakien kiristyksiä ajavana poliitikkona. Myös Terho suhtautuu maahanmuuttoon nihkeästi, mutta hän toimi monialaisesti eduskuntaryhmänsä puheenjohtajana. Lindströmin tuen osoitus Terholle ei ole yllätys. Puoluejohdon uskotaan yleisesti tukevan Terhoa puheenjohtajaksi. Aiemmin tuestaan Terholle on ilmoittanut ainakin puolustusministeri Jussi Niinistö. Puolueen johdosta väistyvä Timo Soini ei ole ääneen ottanut kantaa minkään ehdokkaan puolesta, mutta hänen välinsä Halla-ahoon ovat tunnetusti kireät. Perussuomalaisten puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut kaikkiaan kuusi ehdokasta. Terhon ja Halla-ahon lisäksi puolueen johtajuutta tavoittelevat Leena Meri, Veera Ruoho, Riku Nevanpää ja Raimo Rautiola. Puolueen puheenjohtajaa saavat äänestää kaikki kesäkuun puoluekokoukseen saapuvat perussuomalaisten jäsenet. Jäseniä on noin 10 000. Uutinen HS:n verkkosivuilla. Lue koko uutinen:

